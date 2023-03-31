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لندن: لن يتمكّن أي شخص ارتكب انتهاكات حقوقية من أن يكون مالكاً أو مديراً لناد في الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم، بموجب قواعد جديدة صودق عليها الخميس.

وستكون انتهاكات حقوق الإنسان المستندة إلى لوائح عقوبات حقوق الإنسان العالمية لعام 2020، واحدة من "الأحداث غير المؤهلة" الإضافية في ظل اختبار قوي للملاك والمديرين في الـ"برميرليغ".

وتعني هذه القوانين الجديدة التي وافقت عليها الأندية أيضاً، استبعاد أي شخص أو شركة خاضعة لعقوبات الحكومة البريطانية.

وتقرّر توسيع نطاق الجرائم الجنائية التي من شأنها أن تؤدي إلى عدم الأهلية، لتشمل الجرائم التي تنطوي على العنف والفساد والاحتيال والتهرب الضريبي وجرائم الكراهية.

ويتمتّع الدوري الإنكليزي الممتاز أيضاً بسلطة منع الأشخاص من أن يصبحوا مديرين، حيث يخضعون للتحقيق بسبب السلوك الذي قد يؤدي إلى "حدث غير مؤهل" إذا ثبت ذلك.

وتعرض مسؤولون في كرة القدم الإنكليزية لانتقادات من قبل جماعات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، لسماحهم لصندوق الاستثمار العام السعودي بتمويل الاستحواذ على نيوكاسل، رغم مخاوفهم حيال سجلّ حقوق الإنسان في البلاد.

وردّ مدير الشؤون الاقتصادية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة بيتر فرانكنتال على إعلان الخميس بالقول "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح أن يتم النظر الآن في جرائم حقوق الإنسان والكراهية".

وأضاف "لكن ذلك لن يحدث فارقاً كبيراً إلا إذا مُنع الأفراد الأقوياء المرتبطين بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الخارج بشكل قاطع من السيطرة على أندية الدوري الممتاز واستخدامها للغسيل الرياضي الحكومي".

وأضاف "هل سيتم، على سبيل المثال، منع محاولة مستقبلية تشمل صناديق الثروة السيادية السعودية أو القطرية من خلال هذا التعديل في القوانين؟ من غير الواضح على الإطلاق أنهم سيفعلون ذلك".

قوانين معززة

وتأتي القوانين المعززة بعدما أعلنت الحكومة البريطانية في شباط/فبراير عن خطة لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم للإشراف على الاستدامة المالية للعبة الرجال في إنكلترا.

وحذّر الرئيس التنفيذي للدوري الإنكليزي الممتاز ريتشارد ماسترز من أن الهيئة الناظمة يجب ألا تكون "مطرقة ثقيلة"، مردداً مخاوف أعربت عنها بعض الأندية.

ورغم ذلك، لم يتمكّن ماسترز يوم الثلاثاء من تحديد ما إذا كان الدوري الممتاز قد بدأ تحقيقًا بشأن من يسيطر على نيوكاسل، حيث قال أمام لجنة من المشرعين: "لا يمكنني التعليق على ذلك حقاً. أعني حتى إلى حد السؤال +هل يحقق الدوري الإنكليزي في ذلك؟+، لا يمكننا التعليق على ذلك حقاً".