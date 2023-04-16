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مونتي كارلو (فرنسا): حقق الروسي أندري روبليف المصنف سادسًا عالميًا أول ألقابه في دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه الاحد بلقب دورة مونتي كارلو على حساب الدنماركي هولغر رونه التاسع 7 5، 2 6، 5 7.

وبعد أن خسر نهائيين سابقين في دورات الماسترز، حقق روبليف عن 25 عامًا اللقب الاكبر في مسيرته بعد أن حل وصيفًا في مونتي كارلو 2021 وسينسيناتي في العام ذاته.

وهذا اللقب الاول للروسي هذا العام في محاولته الثانية بعد أن خسر نهائي دورة دبي أمام مواطنه دانييل مدفيديف، ليرفع عدد ألقابه الاجمالية الى 13.

قال بعد الفوز "لا أعرف ماذا أقول ... في المجموعة الثالثة، اعتقدت في وقت ما أنه لم يعد لدي أي فرصة للفوز. تأخرت 1 4 وصفر 30، ثم أنقذت كرة لخسارة إرسالي واعتقدت انه ما من فرصة لدي، لكن فعلتها".

وتابع "لا أعرف كيف فعلت ذلك (عدت). حاولت اللعب حتى النهاية لأنني استسلمت قليلا في آخر نهائيين لي (في الماسترز). هذه المرة، قلت لنفسي إنه حتى لو كان عليّ الخسارة، على الأقل يجب أن أقاتل حتى النهاية".

أما رونه ابن الـ19 عامًا فكان يسعى نحو لقبه الثاني في الماسترز بعد أن حقق لقب دورة باريس بيرسي العام الماضي على حساب الصربي المصنف أول نوفاك ديوكوفيتش.

وأتيحت الفرصة للدنماركي لتحقيق لقبه الاول هذا العام والرابع في مسيرته عندما تقدم 4 1 في المجموعة الثالثة والحاسمة وأهدر فرصة للتقدم 5 1، قبل أن يعود روبليف من بعيد.

وحافظ كل لاعب على شوط إرساله مع انطلاق المجموعة الاولى قبل أن يكسر رونه في الشوط الخامس، لكن الروسي رد التحية في التالي مباشرة، إلا أن الدنماركي عرف كيف يحسم الامور في الوقت المناسب في الشوط الثاني عشر على إرسال منافسه ليتقدم في المباراة.

جاء سيناريو المجموعة الثانية مختلفًا ونجح روبليف في كسر إرسال منافسه ثلاث مرات مقابل مرة للدنماركي ليفرض مجموعة ثالثة وحاسمة.