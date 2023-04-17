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لوس انجليس: ضرب دنفر ناغتس بقوة في مستهل مشواره في الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عندما أكرم وفادة ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 109 80 الأحد، فيما حققت أندية لوس أجليس ليكرز وجاره كليبرز وميامي هيت انتصارات مفاجئة خارج القواعد تواليا على حساب ممفيس غريزليز وفينيكس صنز وميلووكي باكس تواليا.

وفضلا عن السقوط المفاجئ لباكس وغريزليز صاحبي المركز الثاني في المنطقتين الشرقية والغربية، فإنهما خسرا جهود نجميهما اليوناني العملاق يانيس أنتيتوكونمبو وجا مورانت بسبب الإصابة حيث يحوم الشك حول مشاركتهما في المباريات المقبلة.

في المباراة الاولى على ملعب "بول أرينا"، سجل ستة لاعبين من ناغتس متصدر المنطقة الغربية 13 نقطة على الأقل كان أبرزهم جمال موراي صاحب 24 نقطة مع ثماني متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، ومايكل بورتر جونيور (18 نقطة و11 متابعة).

وأضاف العملاق الصربي نيكولا يوكتش افضل لاعب في الدوري في العامين الاخيرين "دابل دابل" بتسجيله 13 نقطة مع 14 متابعة وست تمريرات حاسمة.

في المقابل، كان أنتوني إدواردز أفضل مسجل برصيد 18 نقطة، وأضاف البديل جايلن نويل 12 نقطة، فيما برز الفرنسي رودي غوبير في المتابعات برصيد 13 مع ثماني نقاط فقط.

في الشرق، سقط ميلووكي باكس أمام ضيفه هيت 117 130، على الرغم من 33 نقطة وتسع متابعات لكريس ميدلتون، وبدا تأثره الكبير بخسارة جهود نجمه أنتيتوكونبمو، أفضل لاعب في الدوري عامي 2019 و2020، بسبب إصابة أسفل الظهر تعرض لها في الربع الأول وبات تواجده في المباراة الثانية الأربعاء غير مؤكد.

وقال المدرب مايك بادنهولزر إن الاختبارات الأولى (الأشعة السينية) "جيدة"، مضيفا "سنراقبه ونرى كيف يستيقظ صباح الغد (الاثنين)".

ويدين ميامي هيت الذي خسر بدوره جهور تايلر هيرو في الربع الثاني بسبب كسر في يده اليمنى سيبعده عن الملاعب بين أربعة وستة أسابيع، بفوزه غلى نجمه جيمي بتلر صاحب 35 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة.

في ممفيس، حقق ليكرز بقيادة نجمه ليبرون جيمس مفاجأة أيضًا بحسم المباراة الأولى من سلسلته ضد غريزليز 128 112.

وسجل جيمس الذي يخوض الادوار الإقصائية للمرة السادسة عشرة في مسيرته الاحترافية، 21 نقطة مع 11 متابعة وخمس تمريرات حاسمة وبات في سن الـ38 أكبر لاعب يسجل 20 نقطة على الاقل مع 10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة في البلاي أوف.

وكان البديل الياباني روي هاشيمورا الأفضل برصيد 29 نقطة، وأضاف أوستن ريفز 23 وأنتوني ديفيس 22 مع 12 متابعة.

وهي المرة الاولى منذ عام 1988 يسجل أربعة لاعبين في ليكرز 20 نقطة أو أكثر في مباراة في البلاي أوف.

وتلقى غريزليز ضربة موجعة في نهاية المباراة بإصابة نجمه مورانت صاحب 18 نقطة، ويحوم الشك حول مشاركته في المباراة الثانية على غرار ليبرون جيمس على حد تعبيره.

وقال مدربه تايلور جنكينز إن الأشعة السينية لم تظهر أي كسر لكنه "يتألم" في يده اليمنى. وأضاف "دعونا نتابع الأمور يوما بعد يوم".

في فينيكس، فاز كليبرز، القطب الثاني في لوس أنجليس، على مضيفه فينيكس صنز 115 110 بفضل 38 نقطة لكواهي لينرد.