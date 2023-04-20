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شتوتغارت (ألمانيا) : حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، عودة ناجحة إلى المنافسات بعد غياب قرابة 45 يومًا، واستهلت الخميس حملة الدفاع عن لقبها في دورة شتوتغارت الألمانية بفوزها على الصينية شينوين جانغ 6 1، 6 4 لتبلغ ربع النهائي.

وغابت شفيونتيك (21 عامًا) عن الملاعب منذ خروجها من نصف نهائي دورة إنديان ويلز للألف بسبب إصابة في ضلوعها ولم تتمكن من الدفاع عن لقبها في ميامي.

أعفيت من الدور الاول في شتوتغارت على غرار المصنفات الاربع الاوليات قبل أن تنهي مباراتها ضد جينغ في أقل من 90 دقيقة.

قالت بعد الفوز "شعرت أنني بحاجة إلى التركيز بنسبة 100% من البداية إلى النهاية، للتفكير في الأسلوب والتكتيك. أنا سعيدة جدًا لأنني لست جامدة ويمكنني أن ألعب بشكل جيد، على الرغم من أنني غبت لفترة".

تلتقي تاليًا مع التشيكية كارولينا بليشكوفا الفائزة على الكرواتية دونا فيكيتش بصعوبة 6 2، 6 7 (5/7)، 7 6 (7/5).

وتأهلت الاسبانية باولا بادوسا الى ربع النهائي بفوزها على مواطتنتها كريستينا بوكسا 6 1، 6 2 لتضرب موعدًا مع صديقتها المقربة البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة لقب أستراليا المفتوحة والمصنفة ثانية عالميًا.