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شتوتغارت (ألمانيا): عوّضت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميًا، تأخرها بمجموعة لتفوز على الاسبانية باولا بادوسا 4-6، 6-4، 6-4 في ساعتين ونصف وتبلغ الجمعة نصف نهائي دورة شتوتغارت الالمانية لكرة المضرب.

وهذه المرة الثانية نواليًا التي تبلغ سابالينكا، حاملة لقب أستراليا المفتوحة، نصف نهائي دورة شتوتعارت.

وجددت البيلاروسية فوزها على بادوسا (31 عالميًا) في الدورة ذاتها بعد أن أقصتها من نصف نهائي العام الماضي لتعادل المواجهات بينهما 2-2.

وهذه المرة الرابعة التي تبلغ سابالينكا نصف النهائي هذا العام من ست دورات شاركت فيها معززة سجلها في 2023 الى 22-3.

لا زالت البيلاروسية تبحث عن لقبها الاول في شتوتغارت بعد أن حلت وصيفة في 2021 للاسترالية آشلي بارتي و2022 للبولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى التي تدافع عن لقبها هذا العام.

تلتقي في نصف النهائي مع الفرنسية كارولين غارسيا الخامسة عالميًا او الروسية أناستازيا بوتابوفا.

ندية بين سابالينكا وبادوسا

وشهدت المباراة ندية بين سابالينكا وبادوسا المقربتين جدًا خارج المنافسات، وبدت بادوسا في طريقها الى الفوز بعد أن خطفت الجموعة الاولى لصالحها وتقدمت 3-1 في الثانية.

لكن سابالينكا الباحثة عن لقبها الثالث هذا العام عرفت طريق العودة لتبقى على المسار نحو لقب أول في شتوتغارت.

أما بادوسا فلا تزال تبحث عن أول نهائي لها منذ تتويجها في سيدني مطلع العام الماضي باللقب الثالث في مسيرتها.

وتلتقي لاحقًا التونسية أنس جابر، المصنفة ثالثة في الدورة، مع البرازيلية بياتريز حداد مايا وشفيونتيك مع التشيكية كارولينا بليشكوفا.