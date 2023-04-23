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برلين: حققت البولندية المصنفة أولى عالمياً إيغا شفيونتيك لقبها الثاني توالياً في دورة شتوتغارت الألمانية لكرة المضرب، بعد فوزها بمجموعتين نظيفتين على البيلاروسية المصنفة ثانية أرينا سابالينكا في المباراة النهائية الأحد.

وفازت شفيونتيك على منافستها 6 3 و6 4 على ملاعب شتوتغارت الترابية، لتواصل استعداداتها للدفاع عن لقبها في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) في أيار/مايو المقبل.

وتمكنت شفيونتيك، التي تحمل أيضاً لقب فلاشينغ ميدوز (أميركا المفتوحة)، من كسر إرسال سابالينكا في آخر المجموعة الأولى وفي افتتاح الثانية، لتحقق فوزاً مثيراً.

وبالتالي، باتت البولندية البالغة 21 عاماً، أول لاعبة تحقق لقبين متتاليين في شتوتغارت منذ الألمانية أنجليك كيربر في 2015 و2016.