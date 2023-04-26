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لوس انجليس: سجل تراي يونغ ثلاثية قاتلة ليقود أتلانتا هوكس الى فوز ثمين في معقل بوسطن سلتيكس 119 117 الثلاثاء ويبقي على آمال فريقه في الادوار الاقصائية للمنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما ضرب دنفر ناغتس وفينيكس صنز موعدًا في نصف نهائي الغربية بحسمهما السلسلة أمام مينيسوتا تمبروولفز ولوس أنجليس كليبرز تواليًا.

وحُسمت مباراة خطفت الانفاس في بوسطن بثلاثية قاتلة من يونغ من مسافة بعيدة خلف خط الرميات الثلاثية قبل 1.8 ثانية من النهاية، ليهدئ هتافات الجماهير في ملعب "تي دي غاردن" ويقلص الفارق في سلسلة الى 3 2 ويفرض مباراة سادسة في أتلانتا الخميس.

قال يونغ الذي أنهى المباراة مع 38 نقطة و13 تمريرة حاسمة وأربع متابعات، إن هوكس كان مصممًا على تمديد السلسلة بعد إيقاف لاعبه المهم ديجونتي موراي عن مباراة واحدة بعد اشتباكه مع الحكم عقب المباراة الرابعة الأحد.

وأضاف "كنا نفتقد عنصرًا مهمًا من عناصرنا ونريده أن يلعب المباراة السادسة، لذلك نريد العودة إلى ديارنا واستعادة جهوده".

وفي حين تحسّر سلتيكس على ضياع الفرصة على أرضه، لم يكن الحال مماثلا لناغتس وصنز اللذين حسما السلسلة في ديارهما بفوز الاول على مينيسوتا تمبروولفز 112 109 والثاني على لوس أنجليس كليبرز 136 130.

ولم تكن المهمة سهلة على ناغتس بعد أن تقدم تمبروولفز بفارق 15 نقطة في الربع الاول.

قاد جمال موراي عودة ناغتس منهيًا المباراة مع 35 نقطة، فيما حقق الصربي نيكولا يوكيتش ثاني "تريبل دابل" في السلسلة مع 28 نقطة، 17 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

أهدر أنتوني إدواردز ثلاثية مع نهاية الوقت كانت كفيلة بجر المباراة الى التمديد.

في فينيكس، سجل ديفن بوكر 47 نقطة وأضاف كيفن دورانت 31، لينهي صنز المهمة امام كليبرز المنقوص من صانع ألعابه بول جورج ونجمه كواهي لينارد.