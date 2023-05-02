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نيويورك: كشفت لاعبة كرة المضرب الأميركية المعتزلة سيرينا وليامس عن حملها بطفلها الثاني على السجادة الحمراء خلال حفلة "ميت غالا" السنوية في نيويورك الاثنين.

نشرت وليامس عبر حسابها على إنستغرام قبل دقائق من وصولها الى متحف المتروبوليتان للفنون حيث أقيم الحفل صورًا أردفتها بعبارة "كنت متحمسة جدًا عندما دعتنا أنّا وينتور نحن الثلاثة الى ميت غالا".

وتبدو ابنة الـ41 عامًا في الصور بفستان أسود من الجهة العليا وأبيض من السفلى تقف الى جانب زوجها أليكسيس أوهانيان، مؤسس تطبيق "ريديت"، وتظهر بطنها المنتفخ.

وينتظر الثنائي طفلهما الثاني بعد ابنتهما أولمبيا المولودة في أيلول/سبتمبر 2017.

واعتزلت سيرينا المتوجة بـ23 لقبًا كبيرًا في مسيرتها كرة المضرب السنة الفائتة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بخطاب مؤثر قالت فيه "أنا جاهزة لأكون والدة، لأكتشف نسخة مختلفة من سيرينا".