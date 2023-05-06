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مدريد: بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب نهائي دورة مدريد الإسبانية لماسترز الألف في كرة المضرب، يوم عيده العشرين، بعد فوزه المشوّق على الكرواتي بورنا تشوريتش 6 4 و6 3 الجمعة.

وكان المصنف ثانياً عالمياً في أفضل أيامه، فيما ضغط عليه الكرواتي المصنف 20 عالمياً لتقديم مستويات لافتة يوم عيد ميلاده.

وهذا رابع نهائي للماسترز يبلغه اللاعب الشاب المصنف أول عالمياً سابقاً، وقد بلغه بعد أن خسر مجموعة يتيمة في الدورة كانت أمام الفنلندي إميل روسوفووري.

ألكاراس الغائب عن بطولة استراليا المفتوحة مطلع السنة بسبب الاصابة والذي اطلق موسمه في شباط/فبراير، يبحث عن لقبه الرابع في 2023 بعد بوينوس أيرس، إنديان ويلز وبرشلونة.

وهذا فوزه الـ18 هذا الموسم في 19 مباراة على ارض ترابية، وهو مؤشر جيّد قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة رولان غاروس.

وبحال احتفاظه بلقبه في مدريد، سيكون بحاجة لخوض مباراة وحيدة في روما الاسبوع المقبل، لاستعادة المركز الأول في التصنيف العالمي من الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

قال النجم الصاعد بسرعة صاروخية بعد الفوز "الحقيقة انه أمر لا يُصدّق أن أبلغ من العمر 20 عاماً معكم، في كل سنة احتفل بعيد ميلادي هنا".

تابع "بلغت الثامنة عشرة ضد رافا (مواطنه نادال)، التاسعة عشرة عندما خضت مباراة رائعة ضد نوري (البريطاني كاميرون)، والعشرين هنا وانا أبلغ النهائي، كل سنة مميزة".

كسر ارسال خصمه وتقدّم 3 2 في المجموعة الأولى، قبل ان يوصلها إلى برّ الأمان. في الثانية، كسر حامل لقب بطولة الولايات المتحدة (فلاشينغ ميدوز) الارسال مجددا وتقدّم 2 1. وبعدما ردّ تشوريتش سريعاً، استعاد ألكاراس التقدم 3 2 في طريقه لحسم المباراة بكسر ارسال آخر.

شرح ظروف مباراته "الحقيقة هي أن تشوريتش لاعب قوي، ويمكنكم ملاحظة ذلك من المباراة، لكن خصوصاً مطلع المجموعة الأولى".

أضاف "كانت النتيجة 2 2 بعد نحو 40 دقيقة، مبادلات طويلة جداً، قوّة عالية".

وكشف انه استعاد بعض الحوافز الداخلية التي استخدمها في بطولة فلاشينغ ميدوز العام الماضي قبل تتويجه اللافت "في لحظة ما، كرّرت ما قمت به في الولايات المتحدة، بأني ثور، وبمقدوري القيام بذلك، وهذا ما ساعدني".

وألكاراس الذي اصبح العام الماضي أصغر مصنف أول عالمياً في التاريخ، احتفل بفوزه على وقع تقديم المنظمين له كعكة كبيرة بمناسبة عيده.

ويلتقي الكاراس في النهائي مع الألماني يان لينارد شتروف (مصنف 65 عالمياً) أحد الخاسرين المحظوظين في التصفيات والفائز على الروسي أصلان كاراتسيف 4 6 و6 3 و6 4 في مباراة ماراتونية استمرت ساعتين و20 دقيقة.

وثأر الالماني بالتالي لخسارته امام كاراتسيف بالذات في تصفيات هذه الدورة في 25 نيسان/ابريل الماضي 6 4 و6 2.

وكان شتروف حقق مفاجأة من العيار الثقيل باخراجه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من الدور ربع النهائي.

وسبق لشتروف ان بلغ نهائي دورة واحدة في مسيرته في دورة ميونيخ عام 2021 وخسره.