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مدريد: توجت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية بطلة لدورة مدريد للألف في كرة المضرب بفوزها على البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة اولى 6-3 و3-6 و6-3، السبت في مباراة ماراتونية استمرت ساعتين و25 دقيقة محرزه ثاني ألقابها في العاصمة الاسبانية.

وثأرت سابالينكا لخسارتها أمام شفيونتيك في نهائي دورة شتوتغارت الالمانية قبل أسبوعين، منهية في الوقت ذاته سلسلة من تسع مباريات من دون خسارة للبولندية التي تستعد للدفاع عن لقبها بطلة لرولان غاروس الفرنسية أواخر الشهر الحالي.

واللقب هو الثالث لسابالينكا منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجها في بطولة أستراليا المفتوحة محرزة اول بطولة كبرى لها، وقبلها في دورة أديلاييد. كما انه اللقب الثالث عشر لها في مسيرتها.

وباتت سابالينكا اكثر اللاعبات تحقيقا للانتصارات منذ مطلع العام الحالي مع 29 فوزا.

وقالت سابالينكا التي احتفلت بعيد ميلادها الخامس والعشرين الجمعة "انا سعيدة للغاية بهذا الفوز لا سيما في مواجهة إيغا على الملاعب الترابية، المباريات دائماً ما تكون صعبة ضدها".

في المجموعة الاولى وبعد ان استمر التعادل 3-3 نجحت سابالينكا في كسر ارسال منافستها في الشوط الثامن لتتقدم 5-3 وتفوز بها.

لكن البولندية الفائزة ببطولة رولان غاروس مرتين ردت التحية في المجموعة الثانية فتقدمت على سابالينكا 2-صفر وحافظت على تقدمها حتى نهايتها لتعادل النتيجة 1-1.

وفي الثالثة الحاسمة، تقدمت سابالينكا 3-صفر لكن البولندية لحقت بها وادركت التعادل 3-3، بيد أن الكلمة الاخيرة كانت للبيلاروسية التي فازت في الاشواط الثلاثة التالية وانهت المباراة التي كانت تجمع المصنفتين الاولى والثانية في النهائي للمرة الاولى منذ عام 2014، في صالحها.