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روما: أسقط مونتسا فريق نابولي الذي توج بطلا لإيطاليا لكرة القدم قبل 10 ايام للمرة الأولى منذ عام 1990 بالفوز عليه 2-صفر الاحد في المرحلة الخامسة والثلاثين.

وتقدم مونتسا بهدف لداني موتا بعد مرور 18 دقيقة بعد لعبة مشتركة رائعة، واضاف اندريا بيتانيا لاعب نابولي الموسم الماضي الهدف الثاني في شباك فريقه السابق (53) فحسم النتيجة نهائيا في صالح فريقه.

ويخوض مونتسا موسمه الاول في تاريخه في الدوري ويحتل حاليا المركز التاسع.

تشكيلة رديفة

وخاض نابولي المباراة بتشكيلته الرديفة في معظمها بعد ضمان اللقب الثالث في تاريخه بعد موسم استثنائي تألق فيه الهداف النيجيري فيكتور اوسيمهن والجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

في المقابل، دخل مونتسا المباراة وهو لم يخسر سوى مرة واحدة في اخر 11 مباراة في الدوري.

روما يهدر نقطتين

وفي المعركة على المقاعد الاوروبية، اهدر روما نقطتين ثمينتين بسقوطه في فخ التعادل مع مضيفه بولونيا وفشل بالتالي في استغلال تعادل جاره لاتسيو الرابع مع ليتشي 2-2 الجمعة في افتتاح المرحلة، وخسارة كل من ميلان الخامس امام مضيفه سبيتسيا صفر-2، وأتالانتا أمام مضيفه ساليرنيتانا 0-1 السبت.

ويستعد رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لمواجهة مضيفهم باير ليفركوزن الالماني الخميس في إياب نصف نهائي مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) علما بان فريق العاصمة الايطالية تقدم على ملعبه ذهابا الخميس 1-صفر.

يذكر ان روما لم يفز في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري (3 تعادلات وخسارتان).

يوفنتوس

وتغلب يوفنتوس على ضيفه كريمونيزي صاحب المركز قبل الاخير بهدفين نظيفين.

وعزز يوفنتوس رصيده في المركز الثاني بـ69 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن إنتر الثالث لكن الاهم أنه ابتعد ايضا بفارق 8 نقاط عن ميلان صاحب المركز الخامس.

ولا يزال يوفنتوس تحت خطر سحب نقاط منه على خلفية نشاط مالي غير مشروع في 22 أيار/مايو الحالي والتي تم تعليقها في 20 نيسان/أبريل لإعادة التقييم، حسب ما أفاد الاتحاد الإيطالي منتصف الاسبوع الحالي.

وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في كانون الثاني/يناير عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق يوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.

لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية الذي التجأ إليه يوفنتوس،أعاد هذه النقاط موقتاً إلى بيانكونيري في نيسان/أبريل من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة على النادي.

وبالعودة الى مجريات المباراة، تقدم يوفنتوس بهدف عن طريق نيكولو فايولي مستغلا تمريرة من فيديريكو كييزا (55) قبل ان يضيف المدافع البرازيلي بريمر الثاني في الدقيقة 79.

وخاض لاعب وسط يوفنتوس الفرنسي بول بوغبا اول مباراة اساسيا لأكثر من سنة وتحديدا منذ خسارة فريقه السابق مانشستر يونايتد الانكليزي امام ليفربول صفر-4 في نيسان/ابريل 2022 في لقاء لم يكمله بعد خروجه مصابا في ربلة الساق بعد مرور حوالي ربع ساعة.

وكان بوغبا غاب عن القسم الاول من الدوري بعد عودته الى يوفنتوس وغاب عن نهائيات كأس العالم بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته.

وكانت عودته الى الملاعب متقطعة، اذا خاض بعص المباريات بديلا اواخر شباط/فبراير قبل ان يصاب مجددا ويغيب عن الملاعب فترة اضافية.

بيد ان بوغبا لم ينعم كثيرا لان الاصابة عاودته عندما سدد كرة قوية بعد مرور 23 دقيقة قبل ان يتمدد على ارض الملعب. حاول اطباء يوفنتوس معاجلته على مستوى الفخذ قبل ان يخرج خافيا وجهه امام تصفيق السيدة العجوز.

ولم تعرف مدة غياب بوغبا مجددا عن الملاعب لكنها على الارجح قد تشهد غيابه حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان يوفنتوس خرج بتعادل صعب على ارضه 1-1 ضد اشبيلية الاسباني في ذهاب نصف نهائي الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الخميس بعد ان تقدم عليه الفريق بهدف قبل ان يدرك التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع قبل مواجهة الاياب بينهما الخميس المقبل.