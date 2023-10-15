سيول: تُوجت الاميركية جيسيكا بيغولا المصنّفة الرابعة عالميًا بلقب دورة كوريا المفتوحة لكرة المضرب في سيول بعد فوزها بمجموعتين نظيفتين على حساب الصينية يوان يو الاحد.

ونجحت إبنة الـ 29 عامًا، المولودة في سيول، في تخطي عقبة منافستها بنتيجة 6 2 و6 3 لتحرز لقبها الرابع في مسيرتها والثاني هذا الموسم بعد مونتريال الكندية في آب/أغسطس الماضي.

كما بلغت بيغولا نهائي دورتي الدوحة وطوكيو هذا العام.

وقالت بيغولا "والدتي كورية وتم تبنيها من هنا، لذا من المميز حقًا أن أتمكن من الفوز هنا".

وتابعت "في السنوات القليلة الماضية، مع تقدّم تصنيفي، شعرت بالتأكيد بدعم أكبر بكثير من المشجعين، أكثر بكثير مما كنت أتوقع لدى عودتي إلى هنا بعد خمس سنوات. لذلك إنه أمر مميز حقًا".

بيغولا، التي ارتقت الى المركز الثالث في التصنيف العالمي العام الماضي، الاعلى لها في مسيرتها، لم يسبق لها تخطي الدور ربع النهائي في أي من البطولات الاربع الكبرى.