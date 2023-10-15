شنغهاي: أحرز البولندي هوبرت هوركاتش المصنّف السابع عشر عالميًا بصعوبة لقب دورة شنغهاي الصينية لماسترز الالف نقطة في كرة المضرب، بعد تغلبه على الروسي اندريه روبليف السابع 6 3 و3 6 و7 6 (8/10) في النهائي الاحد.

وهذا اللقب هو الثاني للبولندي في دورات الماسترز، بعدما سبق ان توج بلقب دورة ميامي عام 2021، والسابع بشكل عام في مسيرته.

فيدرر

وتحت انظار النجم المعتزل السويسري روجيه فيدرر، تمكن هوركاتش (25 عاما) من الظفر بالمجموعة الاولى بعدما كسر إرسال منافسه ليتقدم 4 2، ثمّ 6 3 في غضون 31 دقيقة.

دخل هوركاتش الى هذه المباراة بعدما حقّق 77 إرسالا ساحقًا في البطولة، وهو ما عانى روبليف (25 عامًا) في مواجهته خلال المجموعة الافتتاحية.

الا انّ اللاعب الروسي، المتوج في دورة مونتي كارلو للماسترز في نيسان/ابريل الماضي، والذي لم يخسر اي مجموعة قبل هذه المباراة، تمكن من الردّ في المجموعة الثانية كاسرا ارسال منافسه مبكرًا ليتقدم 2 0.

وبعد فرضه التعادل بمجموعة لمثلها، اتجهت الانظار الى الثالثة والفاصلة، لكنّ روبليف عوّض تأخره بينما كان متأخرًا 4 5، رغم انّ الاخير عانى مجددا من انفعالاته الغاضبة التي دفعت بالمشجعين في وقت سابق الى اطلاق صافرات الاستهجان بحقه.

وبخلافه، بدا هوركاتش هادئًا ومصمّما، ليتمكن من حسم شوط كسر التعادل والفوز بالمباراة واللقب.