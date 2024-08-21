لندن : انتقل المهاجم الدولي البرتغالي جواو فيليكس إلى تشلسي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد يمتد لسبعة أعوام، وفقاً لما أعلنه النادي الإنكليزي الأربعاء.

ونقل تشلسي عن اللاعب البرتغالي الذي سبق له اللعب مع الفريق اللندني لنصف موسم على سبيل الإعارة من أتلتيكو، قوله "أنا سعيد حقا بالعودة إلى تشلسي وأتطلع بفارغ الصبر للبدء. سأرى بعض الوجوه المألوفة من المرة السابقة لي هنا، وهذا أمر جميل على الدوام".

وتابع "أحببت الفترة التي قضيتها هنا سابقا وقلت لاصدقائي وعائلتي إني أود العودة للدوري الممتاز في يوم من الأيام. أن أفعل ذلك مع تشلسي، فذلك يمنحني شعورا رائعا وأنا متحمس للعودة".

ودافع البرتغالي البالغ 24 عاما عن ألوان تشلسي في النصف الثاني من موسم 2022 2023 وخاض معه 20 مباراة بالمجمل، بينها 16 في الدوري الممتاز، قبل العودة إلى أتلتيكو مدريد الذي أعاره مجددا لمنافسه المحلي برشلونة حيث لعب الموسم الماضي.

ولم يُكشف عن قيمة الصفقة لكن وفقاً لوسائل إعلامية متخصصة قد تصل إلى 53 مليون يورو.

وحصل أتلتيكو على خدمات فيليكس في صيف العام 2019 من بنفيكا البرتغالي مقابل مبلغ قُدّر بـ126 مليون يورو، ما جعله رابع أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

وخاض الجناح الأيسر مئات المباريات مع فريق العاصمة الإسبانية، وكان عقده معه يمتد حتى العام 2029، من دون أن يصبح عنصرا لا يُمس لمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وكما في كل صيف، يبرم تشلسي الكثير من الصفقات والعقود طويلة الأجل، وهو وضع دفع بالمدرب الجديد الإيطالي إنتسو ماريسكا إلى اتخاذ خيارات صعبة، منها عدم الاستعانة بخدمات الجناح رحيم سترلينغ الأحد الماضي في مواجهة مانشستر سيتي (خسارة 0 2) الافتتاحية للدوري الإنكليزي، وهو الأمر الذي أثار الدهشة.

ويأتي الإعلان عن انضمام فيليكس لتشلسي، تزامنا مع تخلي الأخير عن كونور غالاغر لصالح أتلتيكو.

ويبلغ عدد اللاعبين المسجلين حاليا على كشوفات نادي شرق لندن 42 لاعباً، بما في ذلك المُعارين، وفقا لموقعه الرسمي على الإنترنت. لكن العدد المسموح باستخدامه منهم خلال مباريات الدوري الإنكليزي هو 20 فقط.

وعلق ماريسكا على ذلك بالقول الأربعاء "أنا لا أعمل مع 42 لاعبا. أنا أعمل مع 21 لاعبا. بالنسبة للاعبين الـ15 الـ20 (الآخرين)، فهم يتمرنون جانبا، لا أراهم. الأمر ليس فوضويا كما يراه الناس من الخارج. أبدا".

وعلق على العقود الطويلة الأمد التي يوقعها تشلسي مع اللاعبين الجدد، قائلا "بإمكانهم أن يوقعوا (الإدارة) عقودا لعشرين عاما. ذلك ليس من شأني ولا يهمني".

وأكد الإيطالي أن سترلينغ والجناح الظهير بن تشيلويل خارج حساباته، موضحا "سترلينغ وبن يتمرنان بعيدا عن الفريق الأول. أحاول وحسب أن أكون صريحا معهما. قلت لرحيم أنه سيعاني للحصول على دقائق (لعب) هنا معنا. تشيلي (تشيلويل) سيعاني أيضا هنا".