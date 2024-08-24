برلين : مُني شتوتغارت ثاني الدوري الالماني لكرة القدم في الموسم المنصرم بهزيمة قاسية أمام مضيفه فرايبورغ 1 3 السبت في المرحلة الأولى.

تقدم شتوتغارت الذي أنهى الموسم الماضي خلف باير ليفركوزن البطل من دون هزيمة في موسم تاريخي ومتفوقاً على بايرن ميونيخ الثالث، بهدف استعراضي من الوافد الجديد لتعويض رحيل الغيني سيرهو غيراسي إلى بوروسيا دورتموند، المهاجم البوسني إرمدين ديميروفيتش بعد دقيقتين من صافرة البداية.

وردّ فرايبورغ الذي يشرف عليه هذا الموسم المدرب يوليان شوستر بدلا من كريستيان شتراي، بثلاثية تناوب عليها المدافع لوكاس كوبلر (26 و61) والياباني ريتسو دوان (54).

وتصدر فرايبورغ الترتيب بفارق الأهداف عن باير ليفركوزن حامل اللقب الذي انتزع فوزا قاتلا من مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 2 الجمعة في افتتاح المرحلة، وذلك بانتظار بقية المباريات حيث يلعب لاحقا بوروسيا دورتموند مع أينتراخت فرانكفورت، والأحد بايرن ميونيخ مع فولفسبورغ.

وبخلاف شتوتغارت، كانت بداية لايبزيغ ناجحة بفوزه على ضيفه بوخوم 1 0، سجله في الدقيقة 59 البديل النروجي أنتونيو نوسا الوافد الجديد هذا الصيف لتعويض رحيل الإسباني داني أولمو المتوّج مع "لا روخا" بكأس أوروبا 2024 إلى برشلونة.

وسجل ابن الـ19 عاما والقادم من كلوب بروج البلجيكي مقابل 22 مليون يورو هدف النقاط الثلاث من لمسته الثانية للكرة، وبعد 4 دقائق من دخوله إلى أرض الملعب بتغيير ناجح من المدرب ماركو روزه.

وخاض لايبزيغ، المتوّج بكأس ألمانيا مرتين في المواسم الثلاثة الاخيرة، الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه وقائده المجري ويلي أوربان (85).

ويحلّ لايبزيع السبت المقبل ضيفا على ليفركوزن آملا في الحاق به خسارته الأولى في "بوندسليغا" بعد 35 مباراة توالياً لم يذق فيها طعم الهزيمة.

وتفادى بوخوم في الموسم الماضي الهبوط إلى الدرجة الثانية بخوضه ملحقا أمام فورتونا دوسلدورف حسمه لصالحه بركلات الترجيح بعدما خسر على أرضه 0 3 وفاز بالنتيجة ذاتها إيابا خارج معقله.

وانتزع أونيون برلين نقطة ثمينة بتعادله مع مضيفه ماينتس 1 1، بعدما سجل البديل السلوفاكي لازلو بينتش هدف التعادل من تسديدة صاروخية في الدقيقة 74، ردا على هدف السبق من نديم أميري.

وتفادى أونيون برلين بشق الأنفس الهبوط إلى الدرجة الثانية الموسم المنصرم بعدما خاض مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الذي سبقه.

وقاد المهاجم المخضرم الكرواتي أندري كراماريتش فريقه هوفنهايم للفوز على ضيفه الصاعد للمرة الاولى في تاريخه إلى النخبة هولشتاين كيل 3 2.

سجل كراماريتش (33 عاما) اهدافه في الدقائق 6 من ركلة جزاء و37 و87، وللخاسر السويدي ألكسندر بيرهاردسون (63) والياباني شوتو ماشينو (89).

وأكمل هولشتاين اللقاء بعشرة لاعبين اثر طرد أندو كيلاتي ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 82.

وتعادل أوغسبورغ مع ضيفه فيردر بريمن 2 2.

سجل لاوغسبورغ الكوسوفي إلفيس ركسبيكاج (16) والفرنسي سامويل إسيندي (35) ولبريمن فيليكس أغو (12) والبديل جاستين نيينما (58).