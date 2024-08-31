لندن : سقط أرسنال في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون 1 1 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت على ملعب الإمارات.

وبعد أن افتتح الدولي الألماني كاي هافيرتس التسجيل للنادي اللندني (38)، عادل البرازيلي جواو بيدرو (58) النتيجة لبرايتون الذي لم يخسر بعد هذا الموسم.

وتساوى الفريقان برصيد سبع نقاط من فوزين وتعادل، مع أفضلية الاهداف لمصلحة برايتون.

وجاءت اللحظة المفصلية في اللقاء بعد طرد مثير للجدل لديكلان رايس في مستهل الشوط الثاني (48) بعد نيله بطاقتين صفراوين، ليُكمل "المدفعجية" الشوط الثاني بكامله بعشرة لاعبين.

ولم يخلُ طرد رايس من جدل كبير، إذ نال لاعب وسط أرسنال بطاقة صفراء ثانية بعد ركله الكرة بطريقة هادئة مما اعتبره الحكم عرقلة للعب، في حين ظهر الإستغراب جليا على مدرب ولاعبي وجماهير أرسنال.

وأشارت رابطة الدوري الإنكليزي الى أنّ رايس قد طرد بسبب "عرقلة اللعب". ولم تتدخل تقنية الحكم المساعد "في أيه آر" كون اللقطة مرتبطة ببطاقة صفراء وليس ببطاقة حمراء مباشرة.

واستفاد برايتون على أكمل وجه من طرد رايس، ليعادل النتيجة ويضع حدا لسلسلة إنتصارات أرسنال الطامح لإستعادة اللقب للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وبدأ أرسنال اللقاء مندفعا نحو الامام، واستخدم سرعة بوكايو ساكا لتهديد مرمى الحارس الهولندي بارت فيربروخن لكنّ الأخير كان في المرصاد لمحاولته (8).

وكاد الغانرز يدفع ثمن إضاعة الفرصة عندما تصدى الحارس الإسباني ديفيد رايا لرأسية الغامبي يانكوبا مينتيه (14).

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 38 ليتمكن الألماني هافيرتس من افتتاح التسجيل بعد أن سرق ساكا الكرة مستفيدا من خطأ دفاعي، ليهيّأ الكرة امام هافيرتس المنفرد بمرمى برايتون، فلم يتردد الأخير بإرسالها لولبية فوق الحارس المتقدم (38).

وفي الشوط الثاني، شكّل طرد رايس لحظة مفصلية في المباراة استفاد على إثرها برايتون ليعادل النتيجة عن طريق بيدرو إثر تمريرة بينية من لويس دانك الى مينتيه الذي بادر الى التسديد فتصدى لها رايا مباشرة الى بيدرو الذي تابعها داخل المرمى (58).

هذا الهدف كان الأول في مرمى أرسنال هذا الموسم، وكاد هافيرتس يعيد التقدم لأرسنال من انفرادية أخرى لكنّ حارس برايتون أنقذ فريقه (75)، ثمّ كرر تألقه بعد دقيقتين من محاولة أخرى لساكا (77).

ويلتقي في وقت لاحق السبت برنتفورد وساوثمبتون، إيفرتون وبورتموث، إيبسويتش وفولهام، ليستر سيتي وأستون فيلا، نوتنغهام فوريست وولفرهامبتون، ووست هام سيتي ومانشستر سيتي.