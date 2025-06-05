شتوتغارت : تأهلت إسبانيا حاملة اللقب وبطلة أوروبا الى نهائي دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم بفوزها المثير على فرنسا 5 4 الخميس ضمن الدور نصف النهائي في شتوتغارت.

وضرب منتخب لا روخا موعدا مع البرتغال بطلة النسخة الاولى والفائزة على ألمانيا 2 1 الاربعاء في النهائي المقرر الاحد على ملعب أليانتس أرينا في ميونيخ.

وسجل اهداف فريق المدرب لويس دي لا فوينتي كل من نيكو ويليامس (23) وميكيل ميرينو (25) ولامين جمال (54 من ركلة جزاء و67) وبيدري (55)، فيما جاءت أهداف فرنسا الاربعة في الشوط الثاني عبر كيليان مبابي (59 من ركلة جزاء) وريان الشرقي (79) ودانيال فيفيان خطأ في مرماه (84) وراندال كولو مواني (90+4).

واستهل الفرنسيون المباراة بأولى فرص اللقاء عندما انطلق عثمان ديمبيليه الفائز قبل أيام بدوري أبطال أوروبا مع فريقه باريس سان جرمان، بهجمة مرتدة قبل ان يحولها الى مبابي الذي فضل التمرير بدل التسديد في وضعية مناسبة، قبل ان ينطلق الاسبان بهجمة مقابلة لكن تسديدة ويليامس رست بين أحضان الحارس مايك ماينان (7).

وكاد المنتخب الفرنسي ينتزع التقدم اثر ركلة ركنية وصلت الى ثيو هيرنانديز الذي سدد كرة في العارضة (11).

لكن المنتخب الاسباني كان المبادر لانتزاع التقدم بعد ان حول جمال كرة متقنة من الجهة اليمنى الى ميكيل أويارسابال في المنطقة المحرمة فاستغل فجوة دفاعية ليمرر الى ويليامس الذي لم يتردد لاطلاق كرة قوية في الشباك (22).

وضاعفت إسبانيا تقدمها بعد ثلاث دقائق فقط عندما مرر اويارسابال ايضا كرة رائعة الى ميرينو المنفرد الذي أسكن كرته على يسار الحارس الفرنسي (25).

وواصل سيمون التألق عندما تصدى لكرة زاحفة قوية من ديمبيليه (37)، قبل أن تتدخل تقنية الحكم المساعد "في ايه آر" لالغاء هدف اسباني ثالث عبر دين هاوسن بداعي التسلل (44).

وتلقت آمال فرنسا لتحقيق العودة ضربة كبيرة بعد احتساب ركلة جزاء لاسبانيا اثر عرقلة من ادريان رابيو على جمال، فانبرى نجم برشلونة اليافع للركلة بنجاح (54).

ولم تمر دقيقة واحدة حتى دك المنتخب الاسباني شباك منافسه بهدف رابع بعد تمريرة رائعة من ويليامس تابعها بيدري في الشباك (55).

وحصل مبابي على ركلة جزاء اثر عرقلة من بيدرو بورو داخل المنطقة بعد مراجعة الـ "في ايه ار" فانبرى نجم ريال مدريد للركلة بنجاح مقلصا النتيجة الى 4 1 (59).

وأجرى ديشان سلسلة تبديلات في منتصف الشوط الثاني عبر الدفع ببرادلي باركولا مكان دويه، إضافة الى لاعب وسط ليون ريان الشرقي.

لكن شيئا لم يوقف اندفاعة لا روخا بعد ان سجل جمال الهدف الخامس اثر تمريرة من بورو، فغمزها ابن الـ 17 عاما رغم محاولة ماينان ابعادها دون جدوى (67).

وأوشك مبابي على تسجيل هدفه الثاني لكن سيمون تصدى لمحاولته (76)، قبل ان يفلح "الديوك" في تقليص النتيجة عن طريق البديل الشرقي الذي استقبل الكرة على حافة المنطقة واطلق قذيفة في الزاوية العليا (79).

وقلص الفرنسيون النتيجة الى 5 3 بعد ان سجل البديل دانيال فيفيان كرة عن طريق الخطأ في مرماه اثر عرضية خطرة من البديل مالو غوستو (84)، قبل أن يضيع ديمبيليه فرصة كبيرة عندما مرت كرته فوق العارضة بسنتمترات قليلة (86).