لندن : قلل الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي الإثنين من أهمية الحديث عن الألقاب ليركز على "نضج" فريقه، عشية المواجهة المنتظرة خارج أرضه أمام نيوكاسل في نصف نهائي كأس الرابطة.

كان سيتي أنهى الموسم الماضي من دون أي لقب في خزائنه، وذلك للمرة الأولى منذ 8 سنوات رغم فوزه بدرع المجتمع في بداية الموسم بتغلبه على مانشستر يونايتد بركلات الترجيح.

وعندما سُئل غوارديولا في المؤتمر الصحافي عما إذا كان يشعر بضغط إضافي بعد ضياع الألقاب في الموسم الماضي، أكد أنه لا يركز عليها.

وقال مدرب سيتي "الأمر لا يتعلق بالفوز بالألقاب من عدمه، بل يتعلق بنضج الفريق، وكيف يصبح أفضل".

وأضاف "في الموسم الماضي، لم نكن نستحق الفوز بأكثر من لقب واحد، لأننا لم نلعب جيدا. لذا، فإن الشعور بالرضا عند الفوز بلقب في ظل عدم تقديم أداء جيد أمر وارد، كما تعلمون، في الأدوار الإقصائية، قد يحالفنا الحظ".

وتابع "الأمر لا يتعلق بذلك. صدقوني، الأمر ليس كذلك. نحن هنا لتطوير أداء الفريق، ورضانا يكمن في تقديم أداء جيد لأنفسنا ولجماهيرنا".

وأوضح مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ الالماني السابق الذي أعاد بناء فريقه خلال العام الماضي بعد رحيل لاعبين أساسيين، أن الهدف الأساس هو التطور مباراة تلو الأخرى "هذا هو الهدف، ولطالما كان كذلك. وبعد ذلك، عندما تكون في خضم هذه العملية وتنافس على اللقب، يمكنك الفوز به".

وأردف "لكن بعد اللقب، تتلقى إشادات كبيرة، وفي اليوم التالي، تقلّ الإشادات قليلا، وبعد يومين أو ثلاثة يُنسى الأمر. إنه لقب آخر. إنها رحلة وكيفية التطور. هذا ما يجب فعله لممارسة مهنتنا".

فاز سيتي بكأس الرابطة لأربعة مواسم تواليا بدءا من عام 2018، وكانت هذه المسابقة بمثابة نقطة انطلاق لعقد من الهيمنة على كرة القدم الإنكليزية تحت قيادة غوارديولا.

وفي الموسم الماضي، انتزع ليفربول لقب الدوري، في حين يتأخر هذا الموسم سيتي عن أرسنال المتصدر بفارق ست نقاط (49 مقابل 43).