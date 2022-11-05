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يعتمد رجل الدولة الأميركي الأكبر سنًا على خبرته الواسعة في التعرف على ستة من قادة العالم – تبيان ما جعلهم قادة فعلًا.

إيلاف من بيروت: تهيمن على الأجندة الإخبارية اليوم المناقشات حول حرب فلاديمير بوتين ومقاومة فولوديمير زيلينسكي، ومسألة ما إذا كان جو بايدن سيبقي على التحالف الغربي أم أن شي جين بينغ سيضغط على روسيا لتحقيق السلام. لكن، هل الأفراد مهمون في تشكيل مجرى الأحداث؟ يعتقد هنري كيسنجر أنهم كذلك، وفي كتابه الأخير، استند إلى دراسات الحالة وخبرته الخاصة ليقول إن القائد الفردي، وأسلوبه في الحكم، يمكنان أحيانًا تحديد التاريخ. بالطبع، مفيد أن يكون محاطًا بأفضل المستشارين.

ستة أسماء

في كتابه "القيادة: ست دراسات في الاستراتيجا العالمية" [Leadership: Six Studies in World Strategy] (528 صفحة، منشورات بنغوين، 36 دولارًا)، يرسم كيسنجر سيرة ستة شخصيات، كان يعرفهم جميعًا شخصيًا، من كونراد أديناور الذي التقى به في مناسبات قليلة فقط، إلى نيكسون الذي كان على اتصال يومي به قبل استقالته بسبب ووترغيت. يبدو أن كيسنجر وجد أن لي كوان يو من سنغافورة هو الأكثر ملاءمة. إنه معجب بإنجاز لي في تحويل جزيرة فقيرة صغيرة بها مزيج متقلب من الأعراق إلى مركز اقتصادي ومالي رئيسي. إنه يقدر براعته، على سبيل المثال، عندما تجنب لي الجدل حول المساعدة العسكرية من إسرائيل في الستينيات من خلال وصفه للخبراء الإسرائيليين بأنهم "مكسيكيون". كان إنجاز أديناور تحويل ألمانيا الغربية الديمقراطية إلى ركيزة أوروبية قوية وشريك مهم في الناتو. كان شارل ديغول "قاسيًا وحادًا" - وفعالًا - في استعادة فرنسا كقوة بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية. يرى كيسنجر نفس الصفات في مارغريت تاتشر، في تصميمها على تغيير المجتمع البريطاني وفي رفضها قبول استيلاء الأرجنتين على جزر فوكلاند في عام 1982. أنور السادات من مصر مدرج في القائمة لأنه اتخذ القرار الشجاع بالانفصال عن العرب وعقد السلام مع إسرائيل.

يسلط الكتاب الضوء على إنجازات كيسنجر الخاصة، من خروج الولايات المتحدة من فيتنام، إلى الانفتاح على الصين والدبلوماسية المكوكية التي جلبت، لبعض الوقت، وعد السلام للشرق الأوسط. مع ذلك، اختار في الأغلب عدم الرد على الاتهامات بأنه كان على استعداد كبير للتضحية بالمبادئ والأشخاص لأسباب تتعلق بالدولة. ويشير إلى رفض أميركا في عام 1971 إدانة المحاولات الوحشية من قبل الدكتاتورية العسكرية الباكستانية لقمع حركة الاستقلال في ما كان يُعرف آنذاك بباكستان الشرقية. لكنه يقول إن أي إجراءات ما كانت ستفعل أكثر من مجرد التعبير عن الرفض الأميركي. يضيف: "سيقللون أيضًا من النفوذ الأميركي ويهددون الانفتاح الناشئ على الصين - التي كانت باكستان هي الوسيط الرئيسي فيه".

قادة أنبياء

بالنسبة إلى كيسنجر، يتمتع القادة الجيدون بتقدير عميق للماضي وقدرة على تخيل المستقبل المحتمل. يقول كيسنجر إن بعض القادة أنبياء يرون الحاضر "ليس من منظور الممكن بقدر ما هو من منظور الضرورة". النوع الآخر، رجال الدولة، يديرون التغيير لكنهم محافظون بالمعنى القديم للحفاظ على جوهر مجتمعهم. منذ أن وضع كيسنجر روبسبير ولينين في المعسكر السابق وميترنيخ وفرانكلين ديلانو روزفلت في المعسكر الأخير، فليس من الصعب أن نرى أين يكمن تعاطفه. وعندما يتعلق الأمر بأميركا ودورها في العالم، يدرك كيسنجر قوتها وقدرتها على توفير النظام والتوازن - وكلاهما يحتل مرتبة عالية - لكنه يشعر باليأس من عدم اتساقها. كما أنه لا يثق في ما يراه إيمانًا أميركيًا "خاصًا" بإمكانية تحقيق السلام العالمي، ويشاركه الرأي، الذي ينسبه إلى نيكسون، بأن السلام هو "حالة توازن هش وسلس بين القوى العظمى... "

تبدو النخب الديمقراطية منفصلة عن مجتمعاتها وغير مستعدة لتحمل المسؤولية عن مشاكل العالم. يحذر كيسنجر من أن النظام العالمي يهتز بسبب "تفكك مناطق بأكملها" و "العداء المتزايد للقوى العظمى مع تناقض ادعاءات الشرعية". رجل دولة كبير هو مصطلح يفرط في استخدامه، لكن كيسنجر هو المقال الحقيقي، ويستحق الاستماع إليه - حتى لو اخترت الاختلاف معه.