إيلاف من دبي: غرد إيلون ماسك قائلًا إن فيروس العقل المستنير سيدمر الحضارة ولن تصل البشرية إلى المريخ أبداً، إن لم يتم إيقافه. لكن، هل كان التطهير العرقي للسكان الأصليين في أميركا القرن الثامن عشر ضرورية لتمهيد الطريق إلى لاس فيغاس؟ يبحث ستيوارت جيفريز عن جواب في معرض قراءته كتاب كيلي وزاك وينرسميث مدينة على المريخ: هل يمكننا استيطان الفضاء، وهل يجب علينا استيطان الفضاء، وهل فكرنا في هذا الأمر حقًا؟ A City on Mars: Can We Settle Space, Should We ?Settle Space, and Have We Really Thought This Through (منشورات بينغوان بارتيكولار، 25 جنيهًا استرلينيًا).

يقول جيفريز إن الأمر قائم على حجة أساسية: الجنس البشري محكوم بالهلاك إذا لم يتجاوز واقعه، وسيظل محصوراً في هذا الكوكب الذي أصبح عديم الفائدة. فإذا لم نتحرك بجرأة، مؤكد أن الركود هو مصيرنا. وكما كتب كارل ساغان: "حتى بعد مرور 400 جيل، يبقى الطريق المفتوح ينادي بهدوء، كأغنية طفولة شبه منسية".

مكب للنفايات السامة

يقول كتاب كيلي وزاك وينرسميث إن ترك الأرض الأكثر دفئًا بمقدار درجتين مئويتين والانتقال إلى المريخ سيكون مماثلًا لترك غرفة فوضوية "لتعيش في مكب للنفايات السامة". فيرى آل وينرسميث - كيلي عالمة أحياء متخصصة في الديدان الطفيلية، وزاك رسام كاريكاتير بلحية - أن حلم إيلون ماسك في استيطان المريخ بحلول عام 2050 صار معقولًا، "لأن تكاليف التكنولوجيا انخفضت مع ارتفاع منسوب غطرسة ماسك وأترابه". يعقب جيفريز: "أنا شخصياً لا أستطيع أن أتخيل سوى شيء واحد أسوأ من رحلة ذهاب مدتها ستة أشهر ومسافة 140 ميلاً في كبسولة صغيرة تتناول خلالها فضلات الطعام وتقضي حاجتك في أكياس. وهذا يعني قضاء الرحلة مع راكب مزعج للغاية، ماسك، الذي يعرض لي مخططات لمستوطنة شركته المريخية الجديدة، والتي أطلق عليها المؤلفون اسم Muskow تيمنًا باسمه".

لكن، يضيف جيفريز، تتصاعد الأمور غير السارة لحظة الوصول إلى المريخ: متوسط درجة الحرارة 60 درجة مئوية تحت الصفر، لا هواء قابل للتنفس، عواصف ترابية تحجب الشمس أسابيع عدة، إلا أن النور عميم. لا تربة صالحة للزراعة، إنما الكثير من الحصى، "ولا نملك أي خبرة في الأنظمة البيئية ذات الحلقة المغلقة التي نحتاجها لنحيا على المريخ، ولن تكون المستوطنات المريخية المستقبلية قبابًا زجاجية، إنما أنفاق للحمم البركانية تحت الأرض يعاد توظيفها وتزويدها بالهواء الصالح للتنفس والمياه الصالحة للشرب. إنها مثالية لمن يتوقون إلى فتح الستائر في الصباح لإطلالة على جدران مصنوعة من الصخور البركانية".

ليس ملائماً

يتذكر جيفريز ما قاله إلتون جون في برنامج Rocket Man: "المريخ ليس المكان الملائم لتربية أطفالك. فالجو بارد كالجحيم". ما لم يقله جون هو أنه ليس مكانًا ملائمًا لإنجاب طفل أيضًا. يقول الثنائي وينرسميث إن إنتاج ذرية في المريخ عمل محفوف، "فممارسة الجنس على كوكب المريخ منخفض الجاذبية يعوقه عدم تدفق السوائل في الاتجاه الصحيح". وفي الصفحة 76 في الكتاب، ثمة رسم كاريكاتوري لـ pregnodrome، وهذا نوع من الدوران المائل للولادة المصمم لمحاكاة الجاذبية الشبيهة بالأرض. تربط الأم بجهاز طرد مركزي كوني إن أرادن التكاثر. وهذا يقودنا إلى اقتباس مخيف من أحد المتخصصين في أخلاقيات الحياة خارج كوكب الأرض: "نفترض أن بيئة مستعمرة المريخ ستفضل سياسة الإجهاض الليبرالية لأن ولادة طفل معاق سيكون ضارًا بالمستعمرة". لم نطأ تلك الأرض بعد، ويتحدثون عن تحسين النسل في الفضاء.

يلاحظ جيفريز بعض يقينيات الحرب الباردة في الكتاب. يقول: "على الرغم من أن آل وينرسميث أميركيون، إلا أن الثنائي يكتب كما يفعل الشيوعيون. إنهما يحتقران أطروحة جون لوك القائلة إن الأرض لمن يزرعها (أساس قرون من تبرير الاستحواذ الجشع على الممتلكات) ويفضلان فلسفة إلينور أوستروم في المشاع".

ويختم جيفريز قراءته للكتاب بالقول: "ما إن تجتمع الصين والولايات المتحدة وتنضما إلى إخوانهما في مجال التكنولوجيا على المريخ، يرى المؤلفان أن خطر نشوب حرب نووية في الفضاء لتسوية النزاعات بين الكواكب لن يكون قليلًا. مع ذلك، فإن هذا يجلب بصيصًا من الأمل: إنه سبب آخر للبقاء على الأرض".