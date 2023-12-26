مذكرات تتحول من التحقيق الاجتماعي إلى شيء أدق: بحث مستفيض لغربلة الواقع وفصل الحقائق عن الأكاذيب

إيلاف من دبي: عندما كانت سارة فيرين في الخامسة عشرة من عمرها، صرفت وقتًا طويلاً في التخلص من الملل في المدرسة.

كان هناك استثناء واحد: فصل الدكتور فيس حول "مهارات الاستفسار". تجري أحداث مذكرات فيرين التي تحمل العنوان تحديد الكذبة الكبرى To Name a Bigger Lie (304 صفحات، منشورات سكريبنر، 26 دولارًا) بين عام 1993 والوقت الحاضر، ويُقرأ في البداية كأنه تحقيق في التفكير التآمري الذي ازدهر على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعتمد على الخوارزميات، ووصل في النهاية إلى البيت الأبيض.

لكن هذه المذكرات تتحول من التحقيق الاجتماعي إلى شيء أدق. تستخدم فيرين، التي تقوم بتدريس الكتابة الإبداعية في جامعة ولاية أريزونا، مجموعة قصصية لالتقاط النسيج العاطفي لمكان وزمان معينين. تقوم بتجميع حلقات من فصل دكتور فيس مع ذكريات أخرى من المدرسة الثانوية، كالإعجاب الذي تشعر به تجاه صديقتها المفضلة. كما تتذكر تلك العلاقة الحميمية الغامضة والفورية - والتي تم وصفها بشكل جميل على أنها "ارتداء فستان نظيف أو نقل الأثاث إلى المكان الصحيح في الغرفة" - فإنها تعيدنا إلى فترة من شباب مليء بالارتباك. تعيد فيرين خلق هذا الجو ما يفسح المجال أمام الشك والاكتشاف. والنتيجة: تحقيق في عدم اليقين، وإحساس مزعج نميل إلى الانكماش فيه قبل أن نفهمه.

خارج عن مساره

في عام 2019، عندما كانت فيرين تكتب هذه المذكرات، حدث شيء ما في حياتها أدى إلى إخراج عملها تمامًا عن مساره: اتُهمت شريكتها مارتا بالاعتداء الجنسي. بدأ الأمر بمنشور مجهول على موقع ريديت يتهم مارتا بإقامة حفل لطلابها الخريجين، وإغراقهم بالكحول، ودعوتهم إلى غرفة نومها. بعد فترة وجيزة، فتحت جامعة ولاية أريزونا تحقيقًا ودعت فيرين ومارتا لإجراء مقابلات مكثفة. تروي فيرين هذه الأشهر في كتابها متجنبة بعناية مجموعة كبيرة من الأسئلة التي يتم طرحها بشكل متكرر في حالات التحرش الجنسي والاعتداء. أولاً، ترفض احتمال أن تكون مارتا مذنبة. كتبت فيرين: "حاولت أن أتخيلها وهي تطلب خدمات جنسية، لكنني لم أستطع". بدلاً من ذلك، تركز على سؤال واحد: "من يقف وراء الاتهام؟ أكانت طالبة سابقة أم شخصًا كارهًا للنساء أو أحد عشاقها السابقين؟"

في سعيها للعثور على إجابة، تعترف فيرين بأنها بدأت تبدو من أصحاب نظرية المؤامرة. فكانت "تتتبع الروابط بين مخطط متقن التصميم، لا يكون منطقيًا إلا إذا كنت مستعدًا للاعتقاد بأن شخصًا واحدًا - أو مجموعة من الناس – يملك القدرة على التلاعب بمصير الناس". فقط، في هذه الحالة، كان الوجود الخبيث حقيقيًا: كان جاي أحد معارفها غريب الأطوار ينافس فيرين للحصول على عرض عمل في جامعة ميشيغان، هو من ورط مارتا. يستمر هذا القسم كقصة بوليسية، مع المشتبه به، والسعي لكشف الأدلة، وساعة تدق.

غلاف الكتاب

تتمكن فيرين من تعقيد القصة بالسماح بالشك في براءة مارتا وفي عملية الكتابة برمتها. تقول إن مؤلفي الكتب الواقعية "يعلمون أننا لن ننتج أبدًا كتابًا يكون نسخة طبق الأصل من النص الأصلي للواقع". إحدى الطرق لمعلاجة ذلك هي "تكرار الواقع بطريقة تجعل القارئ ينسى استحالة هذه المهمة، أي التفريق بين الأمرين".

تحول طفيف

لكن، هناك بديل. مثلما قد يتخذ المترجم قرارات قد لا تبدو طبيعية في اللغة التي يتجم إليها، إنما تمثل اقتباسًا أمينًا من النص الأصلي، قد تكشف كاتبة المذكرات عن اختياراتها الغريبة وغير الكاملة. في القسم الثالث من كتابها، تكشف فيرين عن قرارات تحريرية شكلت القصة التي نشرتها في النهاية في مجلة "تايمز ". علمنا أنها خططت في الأصل لاختتام المقال بمذكرة عقابية، وشجعت القراء بلطف على التعرف على جاي: "دعوانا القضائية محفوظة في سجل عام، يمكن البحث عنه الآن". لكن بعد تدخل أحد المحررين وبعد مسافة قصيرة، توصل فيرين إلى نهاية أكثر سخاءً: "الآن، القصة ملك للجميع".

هذا تحول طفيف يغير نبرة المقالة من الانتقام إلى التعويض. ومن خلال مطالبتنا بتخيل نسخة بديلة، تذكرنا فيرين بأن الظروف المعاصرة هي التي تحدد بناء الماضي. وتقترح أيضًا أن الكتابة يمكن استخدامها لأغراض مختلفة: الاتهام أو التغاضي، أو الإرضاء أو إثارة الأعصاب، أو حل الألغاز أو طرحها. يعود الفضل إلى فيرين في أنها طلبت من قرائها أن يأخذوا في الاعتبار الطبيعة المتغيرة للحقيقة.

إحدى المشاكل في محاولة ربط القصتين معًا هي أنهما تقدمان دروسًا متضاربة إلى حد ما حول كيفية التعرف على "الكذب". عندما نحاول فصل الكذب عن الحقيقة، نخضع لمبدأ التشفير: أفضل تفسير هو أبسطها. لذلك عندما تحاول فيرين العثور على موضوع موحد في القسمين الأخيرين من الكتاب، يمكن الشعور بأن ذلك مفتعل. تطرح أسئلة تشمل "هل يمكن الكلمات أن تسبب الأذى؟"، و"هل يمكن أن تكون الأفكار خطرة؟"، و"هل... التنافر المعرفي... مفيد لنا؟"