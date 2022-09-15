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العلامة الفارقة في أسلوبي الشخصي تعتمد حقاً على نهاري، فأسلوبي يعتمد على مزاجي. لكن، إذا سألت شخصاً آخر، فمرجحٌ أن يقول إنك ستجدني دوماً أنتعل حذاءً عالي الكعب. يمكنني انتعاله 12 ساعة في اليوم من دون أن يرف لي جفن. يمكن أن تتحمل قدماي أي شيء – ففيهما قوتي العظمى!

مكان أتوق للعودة إليه دائماً هو جنوب ألبانيا. ذهبت إلى هناك أسبوعين في الصيف الماضي وكان الجمال هناك لا يُضاهَى. المياه هي نفسها كمياه اليونان، والطعام مذهل. أحاول إقناع أكبر عدد ممكن من الناس بالذهاب إلى ألبانيا وكوسوفو: أريد أن أغير رأيهم في طبيعة هذين المكانين. يُقَام مهرجان Sunny Hill مرة أخرى في كوسوفو في آب (أغسطس) الجاري، ومؤكد أنني سأعود حينها إلى ألبانيا.

فراشة مؤطرة من جاكارتا © جيسي غوفيا

بيجاما حريرية من Miu Miu © جيسي غوفيا

أيقونتي في الأناقة هي كريستن ماكمينامي. ألهمت حملتها لصالح Versace منذ عام 1993 [حيث تسير كريستن على خطى نعومي كامبل] مقطع فيديو صوّرته حمل العنوان "New Rules". أصبحنا كريستن وأنا صديقتين الآن، إنها لا تقل روعة في الحياة الواقعية. تحب الرقص، وتروي دعابات مضحكة من كل الأنواع؛ إنها كرة كبيرة من الضوء. إنها مذهلة!

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أيقونة دوا ليبا في الأناقة كريستن ماكمينامي (مع نعومي كامبل) © The Advertising Archives

آخر شيء اشتريته وأحببته هو نبيذ Pink Pong الطبيعي من Yard في باريس. إنها حانة نبيذ ومطعم أسسه صديقي كلوفيس، الذي يعشق النبيذ الطبيعي. نبيذ مثل Pink Pong هو أغنى بالثمار أخف قليلاً، فهذا النبيذ مزيج أحمر/أبيض. سأوصي بالتأكيد بالنبيذ الذي تقدمه Yard في نشرتي الإخبارية الجديدة، Service95، التي تقدم إليكم نصائح حول أمكنة تقصدونها وأنشطة تمارسونها حول العالم. 6 Rue de Mont-Louis، 75011 Paris

كتابان قرأتهما خلال السنة الماضية أوصي بقراءتهما: الأول هو Three Women (ثلاث نساء) لليزا تاديو. بوصفنا نساءً، نُعلَّم في الأغلب أن نتجنب حياتنا الجنسية ورغباتنا، لذلك كانت كتابتها عن التجارب الجنسية بهذا الانفتاح مثيرة للاهتمام حقاً. كذلك جعلني كتاب A Little Life (حياة صغيرة) بقلم هانيا ياناجيهارا أبكي كما يبكي الأطفال. إنها تمتلك تلك القدرة على جعل المرء يشعر بمشاعر لم أكن أعلم أنه قد يشعر بها.