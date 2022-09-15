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استبدلت عارضة الأزياء الأسطورية الـ runway بالعائلة، وتبنت قضايا الدفاع عن البيئة. في عمر الأربعين، وها هي تبدأ للتو!

بالنسبة للعالم، تعد جيزيل بوندشين عارضة أزياء حسنة المظهر. هي مشهورة جدًا بحيث لا تحتاج إلى اسم العائلة للتعريف بها. لكن بالنسبة لفيفيان البالغة من العمر تسع سنوات ، فإن Bündchen معروفة باسم Mommy. وفي أحد أيام الصيف الأخيرة في باريس، كانت والدتي على وشك أن تفعل شيئًا غريبًا. أحضرها Bündchen إلى جلسة تصوير أزياء لأول مرة منذ سنوات. هذه المرة ، كان طفلها الأصغر كبيرًا بما يكفي ليأخذ زوبعة من النشاط الذي يحيط بمجموعة مهارات والدتها الفريدة. "لقد رأتني بكل هذه التسريحات والمكياج المختلفة - لم تفهم لماذا" ، تقول بوندشين ، وهي تضحك على جرسها المميز والمليء بالحيوية. "إنها مثل ،" أمي ، تبدين أجمل بكثير بدون كل ذلك! لماذا يلمسونك؟ هل يمكنهم التوقف؟ "كان ردها على ابنتها الحائرة بسيطًا. "اسمع ، هذه موضة!"

أخبرني Bündchen هذه القصة بعد بضعة أسابيع ، من شرفة مشمسة في جزر الباهاما. إنها في إجازة مع عائلتها وتعود إلى وضع الأم - لا يوجد مكياج أو تسريحات شعر في الأفق. تُحيط خصلات شعرها المميزة المصنوعة من الذهب والعسل كتفيها المدبوغين.

كانت الحكاية هي طريقتها في الإجابة عندما سألتها عما إذا كان أطفالها (بمن فيهم بنجامين ، 12 عامًا ، وربيب جاك ، 15 عامًا) على دراية بمدى جودتها في الوظيفة التي حولتها إلى شخصية مشهورة عالميًا. وبهذا ، كنت أعني - هل يفهمون أنها بشرت بعصر جمالي جديد للأزياء عندما كانت مجرد مراهقة؟ أنها وقعت على عقود قياسية وتفوقت على جميع أقرانها لأكثر من عقد؟

بالنسبة لمعظم حياة أطفالها ، قامت Bündchen عن عمد بتغيير مسار حياتها المهنية في مجال الموضة. أمضت 2010s تعيش في بوسطن مع زوجها ، لاعب الوسط الذي لا يمكن إيقافه توم برادي (سابقًا في نيو إنجلاند باتريوتس) ، واقتصرت على عدد قليل من الحملات الإعلانية وأغلفة المجلات في السنة. شبهت التحول من العشرينيات من عمرها إلى الروتين العائلي الهادئ في الثلاثينيات من عمرها بتلخيص قمة جبل ثم النزول إلى الوادي. أجرى Bündchen التبديل بسعادة. "أنا ممتنة للغاية لوجودي هناك في تلك اللحظات التي كانت تشكل حقًا من هم كأشخاص" ، كما تقول عن السنوات الأولى لأطفالها.

الآن بعد أن أصبح أطفالها أكبر سنًا ، أصبحت Bündchen مستعدة لبدء تسلق الجبال مرة أخرى. إذن ما هي عارضة الأزياء التي يجب أن تفعلها بعد غزو العالم وتنشئة أسرة؟ عادةً ما يحول أقرانها أسماءهم العالمية إلى خطوط إنتاج بعد سنوات عرضهم الأولى ، ويطلقون العلامات التجارية للعناية بالبشرة أو مجموعات الملابس الداخلية. انخرطت Bündchen في تلك الأشياء منذ سنوات ، وهي لا تهمها الآن.