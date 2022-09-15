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إذا كانت إيدن، العنوان الجديد في نيروبي الذي يجمع بين الفندق والملاذ المديني والمركز الفني، أشبه بالمنزل، فلعل السبب أنها كانت كذلك في ما مضى. بنت آنا ترزبينسكي، مصممة الأزياء التي ولدت في ألمانيا ونشأت في كينيا، هذا المنزل يدوياً مع زوجها تونيو ترزبينسكي قبل نحو 30 عاماً، حين كانا عروسَين جديدَين في عشرينياتهما. وقد صُنعت طاولات القهوة من خشب مقطّع من مركب شراعي غارقٍ جرفته المياه إلى اليابسة واكتشفه تونيو في أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج خلال شهر العسل. وعلى الجدران ملصقات منسّقة أنجزها بيتر بيرد، صديق العائلة وجارها، تُجسّد الفنان فرانسيس بيكون والملكة.

عاشت ترزبينسكي حياة حافلة بالأحداث في نصف قرن من الزمن: والدان، زوجان (قُتل تونيو في جريمة بداعي سرقة سيارة في عام 2001؛ وزوجها الثاني الذي انفصلت عنه هو محارب ودليل من قبيلة سامبورو)، افتتاح مخيم في الأدغال ثم إغلاقه، وثلاثة أولاد. واعتمدت علامات تجارية مثل Paul Smith وDonna Karan أكسسواراتها المزخرفة بدقة. تقول لي: "عمري 56 عاماً، وعمر نيروبي المستقلة 58 عاماً. إنَّنا نكبر معاً".