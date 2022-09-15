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امتهنت الصحافة بسبب هاجس يتملكني. فمنذ نعومة أظفاري، كان جدّي، الحكواتي الفذّ، يطلب مني الجلوس بعد وجبة الغداء في أيام الآحاد ليقص على مسامعي بعض الروايات عن "لبنانِه": هذا اللبنان الذي عرفه في ما مضى ويبدو أنه لم يُشفَ منه مطلقاً. أتذكّر أنه كان يصرّ دائماً على قول "بيروتي، لبناني"، مع شعورٍ بالتملّك اكتشفتُ لاحقاً أنه موجود لدى معظم اللبنانيين. لا أتحدّث هنا عن نزعةٍ قومية أو عن الرغبة القوية في حيازة قطعة أرض لأجل الأرض بحد ذاتها، بل إنها رغبة، لا بل توق إلى حمايتها، وإلى صون شيءٍ يوشك على الاندثار.

فيما كانت سحبٌ بيضاء صغيرة تتكوّن في كوب العرَق، كان جدّي يبدأ بسرد حكايات خيالية من الماضي. كان يصطحبني أحياناً في جولة في الحي حيث ترعرع، على مقربة من المكتبة حيث درس في كتب الحقوق الأولى، ومن الملهى الليلي حيث كان يصطحب جدّتي للرقص؛ فيُقدّم شهادة على المعالم والأمكنة وكأنّي به يثبت لي أن هذا العالم الآفل كان موجوداً حقاً في ما مضى. وفي معظم الأحيان، كنت أرى أنقاضاً، أو في أفضل الأحوال ندوباً خلّفتها الحرب الأهلية التي استمرت خمسة عشر عاماً قبل أن تضعَ أوزارها في عام 1990. لكن وسط هذا الدمار، كانت حكايات جدّي تنساب الواحدة تلو الأخرى، فيسطعُ العصر الذهبي من جديد، أي تلك المرحلة التي امتدّت عقدَين من الزمن قبل اندلاع الحرب وكان جدّي يسترجعها في رواياته. مع مرور السنين، وفيما كنت شاهداً على بلادي المقيمة دائماً عند حافة الفوضى والخطر، بدأت أقلق من احتضار هذه الروايات. وشعرت بأنني أنغمس أكثر فأكثر في مهمة الحفاظ عليها وعدم التفريط بها. لذلك أصبحت صحافياً.