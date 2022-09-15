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أطلقت المصممة اللبنانية جيمي معلوف مجموعتها الأولى لفساتين الزفاف لعام 2023.

تتضمن المجموعة فساتين طويلة ومتوسطة، مزينة بأقمشة مقطوعة بالليزر مع أربطة ميكادو، وأقمشة مزينة بالخرز ، بالإضافة الى زخارف محلية الصنع، وقطع تتميز بقصاصات الكورسيه، والترتر القزحي، والخياطة الرائعة.

وتقول معلوف: "أنا أصمم للعروس التي تحب أن تكون غير تقليدية في يوم زفافها".

تأسست علامة جيمي معلوف عام 1996 في بيروت ، لبنان. وكانت أول مصممة تطلق مفهوم "Couture à Porter" في لبنان. كانت مصممة على إنشاء مجموعات للنساء المتألقات والواثقات والرائعات.