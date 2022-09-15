قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



عندما كنت في شهري الثالث، غادرت عائلتي لندن لنعيش مع جديّ في أكرا. قطنا في منزل كبير تتوسطه شجرة مانغا، وكانت جدتي تملك فرناً طينياً ضخماً تستخدمه لتحضير الكعك والخبز. كان منزلاً نابضاً بالحياة، يتمتع بجو خاص، وكنا 47 شخصاً نعيش فيه. في الحادية عشرة من عمري، أتيت إلى المملكة المتحدة. كان المكان مختلفاً تماماً، فقد كان معزولاً ولم تتوفر تلك الحرية ولا تلك الفرحة التي تمتعت بها طويلاً في غانا. لذلك، ومنذ يومي الأول، أردت العودة. كان علي الانتظار حتى عيد ميلادي التاسع عشر لأتمكن من توفير المال الكافي لشراء تذكرة الطائرة. وما إن خرجت منها حتى قبّلت الأرض. وحتى الآن، وبالرغم من أنني أعيش في لندن منذ مدة طويلة، ما زال هذا الشعور يراودني.

تتمتع أكرا بسمات كثيرة. في هذه الأيام، حين أعود إليها، يجب أن أزور أولاً سوق ماكولا. إنه مكان رائع يتجول فيه المرء فيتوه؛ إذ تباع فيه أفضل الأقمشة إن كنتم تبحثون عن قماش ملون بتقنية التشميع أو بالربط. أشتريها لاستخدامها لفائف للرأس أو لألتفّ بها من الخصر نزولاً. وهناك، أسعى إلى أن أطهّر جسمي من السموم، فالحفلة صاخبة دوماً في أكرا، ويميل المرء إلى الإفراط في تناول الطعام. لذلك، أذهب إلى هناك للحصول على الأناناس وحبات المانغا الغضة والبطيخ، إضافة إلى فاكهة ذائعة الصيت هنا تسمى ألاسا. إن مضغتها طويلاً، صارت لباناً طبيعياً.