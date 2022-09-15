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إيلاف: يرغب الجميع بإضافة لمسة من التجديد إلى غرفة المعيشة. ويسهم اختيار طاولة القهوة المناسبة بإحداث فارقٍ ملحوظ، حيث تتيح إضفاء لمسةٍ من الفخامة والرقي على أي مساحة.

ويتوقف اختيار طاولة القهوة المثالية على الديكور الخاص بكل منزل، فيمكن اختيار طاولة بتصميمٍ بسيط وغير متكلف، أو كلاسيكية وضخمة، أو أنيقة ومعاصرة. وتقدّم علامة Al Huzaifa، المتخصصة في تصميم المفروشات، بعض النصائح والخطوات الأساسية عند اختيار طاولة القهوة وتزيينها بأسلوب احترافي وفريد من نوعه.

• التنسيق بين مختلف التصاميم والأشكال: تتعلق الخطوة الأولى بتصميم الطاولة نفسها؛ فعند اختيار طاولات القهوة دائرية الشكل، يفضل تنسيق قطع الديكور بشكل مستطيل. كما يمكن إضافة بعض الكتب ووعاء كبير أو حاملة شموع فوق صينية مميزة. يُنصح باستخدام الأشكال الهندسية عند تزيين طاولة القهوة للحصول على تصميم استثنائي.

• تقسيم الطاولة إلى مساحات صغيرة: يمكن البدء بتصميم الغرفة انطلاقاً من الطاولة باعتبارها السطح الأساسي، حيث تُقسم إلى أربع مساحات، مع إضافة أربع قطع ديكور أساسية إليها، مثل مجموعة من الكتب وطبقين ونبتة صغيرة.

• تنسيق مجموعة من قطع الديكور: يُفضل إضفاء الطابع الشخصي وإبراز الشغف بالتصميم الداخلي عند تزيين طاولة القهوة، حيث يمكن استخدام المزهريات وحاملات الشموع والتحف القديمة للحصول على ديكور حيوي يلفت الأنظار.

• اختيار الإضاءة المناسبة: تتيح إضافة الشموع وأعواد البخور إلى الطاولة تحويل المنزل إلى ملاذ مفعم بالعطور الفواحة في وقت قصير. كما لا يُنصح بالاكتفاء بشمعة واحدة، بل باختيار تشكيلة متنوعة من الشموع المميزة والمختلفة.