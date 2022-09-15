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إيلاف: يسعى الأهالي دوماً إلى تنسيق ملابس أطفالهم بحيث تلائم مختلف المناسبات و تضفي على إطلالاتهم المزيد من الحيوية والأناقة، ولكن ينمو الأطفال بسرعة، وسرعان ما تصبح ملابسهم صغيرةً لا تناسب مقاساتهم المتغيرة. وعلى الرغم مما يشكّله اختيار ملابس الأطفال من مهمة محيرة ومرهقة أحياناً، إلا أنه نشاط مفعم بالمرح والسعادة، خاصةً عند اختيار إطلالاتٍ مميزة للفتيات الصغيرات للتألق خلال الحفلات أو في نزهاتهن مع الصديقات خلال إجازة الصيف. كما يشكّل اختيار الإطلالات المناسبة للأطفال الطريقة المثالية للتقرّب منهم مع الاستمتاع بفرصة تنسيق الأزياء وتجريب أحدث صيحات الموضة في الوقت نفسه.



ويُنصح عند اختيار ملابس الفتيات بالبحث عن التصاميم العصرية والمريحة بألوان مشرقة وجودة عالية. وتقدّم علامة الأزياء الإيطالية "OVS"، تشكيلةً متنوعة من التصاميم الكلاسيكية للفتيات الصغيرات تجمع بين الأناقة والراحة، لتساعد الأهل على إدخال السعادة إلى قلوب فتياتهم المدللات واختيار أجمل الملابس التي تضمن إضفاء المزيد من الأناقة والمرح على إطلالاتهن.