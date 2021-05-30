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بيروت: أفادت السلطات اللبنانية أنها لقّحت السبت أكثر من عشرة آلاف شخص في ماراثون تطعيم ضد كورونا، نظمته وزارة الصحة، حيث سمح للراغبين في تلقي اللقاح بدخول المراكز منذ صباح السبت لتلقيه من دون موعد مسبق.

وأوضح وزير الصحة حمد حسن أن العدد فاق العشرة آلاف وخمسمائة حتى الساعة الثامنة مساء السبت وقد تلقوا لقاح أسترازينكا في مراكز مختلفة.

لم تشمل هذه المبادرة العاصمة بيروت ومناطق أخرى من البلاد، إلا أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال قال إن الماراثون سيتكرر ليشمل كل المناطق. وأضاف: "هذه الحملة ستطال عدداً من المراكز التي لم تكن راغبة في المشاركة ولكنها عادت وأبدت حماستها لذلك بعدما لمست نجاح ماراثون".

وسجل لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة 540 ألفاً و132 إصابة بفيروس كورونا، أسفرت عن 7718 حالة وفاة منذ بدء انتشار الجائحة في العام الماضي. وقد أعطى لبنان البالغ عدد سكانه أكثر من ستة ملايين نسمة، جرعة واحدة من اللقاح على الأقل لأكثر من 700 ألف شخص.

وقال فراس أبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، المركز الرئيسي لمعالجة مرضى كورونا في لبنان، إن اليوم الماراثوني كان ناجحاً جداً، وأوضح أن لبنان سيتلقى الأحد 170 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا.