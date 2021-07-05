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الجزائر : أصيب نحو 150 شخصا بالإعياء بعدما استحموا الأحد في تنس في شمال غرب الجزائر، وادخلوا المستشفى إثر حالة تسمم على ما قال والي المنطقة الذي أوردت كلامه وسائل الاعلام المحلية.

أغلقت ثلاثة شواطئ فضلا عن محطة تحلية مياه في المنطقة وفتح النائب العام في ولاية الشلف حيث تقع تنس، تحقيقا.

وقال والي الشلف لخضر سداس إن 149 شخصا "أصيبوا بغثيان وحمى واحمرار في العينين وادخلوا المستشفى".

وأوضح أن نحو خمسين منهم غادروا المستشفى.

تلوث المياه

وأضاف الوالي أن تلوث المياه قد يكون وراء الأعراض التي ظهرت على رواد الشاطئ وقد يكون ناجما عن سفينة شحن تنقل ماشية وصلت قبل فترة قصيرة إلى ميناء تنس.

وقال موقع "النهار أونلاين" الإخباري الخاص إن سفينة الشحن تحمل اسم "برهوم 2" وترفع العلم التنزاني وقد أبحرت من مرفأ سيت في جنوب فرنسا.

وأوفدت إلى المكان فرق غواصين بحثا عن ملوثات ضارة. وقد اصيب بالاعياء 28 غواصا وسبعة من عناصر الدفاع المدني.

وجاء في بيان رسمي أن وفدا من وزارة البيئة أخذ عينات من الهواء والمياه في ميناء تنس والشواطئ والمنشآت التي قد تكون تسببت بالتلوث.