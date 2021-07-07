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واشنطن: تأخر موعد إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية "أميريكن إيرلاينز" من تشارلوت في ولاية نورث كارولاينا إلى جزر الباهاماس يوماً كاملاً بسبب رفض نحو 30 شاباً وضع الكمامات، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وأقلعت صباح الثلاثاء رحلة "أميريكن إيرلاينز" الرقم 893 أخيراً وبين ركابها الشبّان المشاغبون بعدما كان من المقرر أن تغادر مطار تشارلوت دوغلاس الدولي الاثنين.

وتأخرت الطائرة أولاً ساعات عدة بسبب مشكلات ميكانيكية، ثم شهدت بعد ذلك اشتباكات بين مجموعة من الشبّان الذين رفضوا الامتثال للقواعد المعمول بها في الولايات المتحدة، لجهة إلزامية وضع جميع الركاب وأفراد الطاقم كمامات من أجل مكافحة جائحة كوفيد-19، كما ذكرت قناة "دبليو إس أو سي" المحلية.

وروى الراكب مالك بانكس للمحطة أن "الأمر كان فظيعًا. بدأوا يصرخون، ثم راحوا يتلفظون بشتائم. كانوا بغيضين".

وأوضحت وسائل إعلام محلية أن المجموعة كانت تضم أكثر من 30 مراهقاً من تلامذة الصفوف الثانوية آتين من بوسطن للاحتفال بتخرجهم. وانتهى الأمر بموافقتهم في اليوم التالي على وضع كمامات بعدما أمضوا ليلة في المطار، ولم تحتجز الشرطة أياً منهم.

ويعكس الحادث زيادة عامة في الفظاظة خلال الرحلات الجوية وفقاً لشركات الطيران الأميركية وعدد من اتحادات القطاع ونقاباته التي دعت وزير العدل في حزيران/يونيو إلى مقاضاة من يقدمون على أي عمل عنيف في الطائرات.

ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 2021، سُجلت 3271 حالة فظاظة من جانب الركاب، بينها 2475 من مسافرين يرفضون وضع الكمامات، وفقًا لبيان صادر عن وكالة الطيران الأميركية نُشر الثلاثاء.