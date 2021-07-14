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موسكو: أعلنت السلطات الروسية الأربعاء إحياء الخطوط الجوية مع فرنسا اعتبارا من 24 تموز/يوليو بعد تعليقها لأكثر من عام وسط المساعي لاحتواء جائحة كوفيد-19.

وقال مركز إدارة أزمة الوباء في روسيا إن رحلات منتظمة تربط موسكو بكلّ من مدينتي باريس ونيس سيتم تشغيلها أربع مرات في الأسبوع. كما ستنظم رحلات بين سانت بطرسبرغ والمدينتين الفرنسيتين بمعدل مرتين في الأسبوع.

تشيكيا

وستعيد السلطات ايضا الخط الجوي مع تشيكيا، عبر أربع رحلات جوية اسبوعية بين العاصمة الروسية وبراغ.

ومن شأن هذه الإجراءات تسهيل انتقال الرعايا الفرنسيين إلى الأراضي الروسية بعدما اضطروا طوال المدة الماضية الى استصدار تصريحات خاصة من موسكو للعودة من فرنسا. وكانت فئات معينة من العمال والأفراد مستثناة من تلك الإجراءات.

وكانت موسكو أعادت نهاية حزيران/يونيو الخطوط الجوية مع عشر دول، بينها الولايات المتحدة وإيطاليا، ثم أذنت بعد يومين لمواطني هذه الدول بدخول الأراضي الروسية من طريق الجو فقط وشرط مجيئهم من بلدهم الأصلي.

وأغلقت موسكو حدودها أمام الأجانب في ربيع عام 2020 في سياق مواجهة تفشي فيروس كورونا. وجرى رفع القيود بصورة جزئية وتدريجية عن السفر الجوي لما يتعلق ببعض الحالات ومواطني عدة دول.

فحص سلبي

ولا تزال السلطات الروسية تشترط على الوافدين إبراز نتيجة سلبية لفحص الكشف عن كورونا، لم تمض عليه 72 ساعة.

ومنذ منتصف حزيران/يونيو تعاني روسيا من موجة وبائية ثالثة سببها انتشار متحوّرة دلتا وحملة تلقيح شاقة أعاق الحذر الشعبي تقدّمها.