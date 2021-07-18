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ابوجا (نيجيريا): أعلنت الحكومة النيجيرية في وقتٍ متأخر من ليل السبت وضع ست ولايات اضافة الى العاصمة في "أقصى حالة تأهب" بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وحضت المواطنين على الحذر قبل حلول عيد الأضحى.

وسجلت أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان نحو 169 ألف إصابة و2,126 وفاة بكوفيد-19، لكن أعداد الفحوص المنخفضة تعزز الاعتقاد أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

دلتا

وأعلن مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض الأسبوع الماضي اكتشاف المتحورة دلتا الشديدة العدوى، ما وضع المسؤولين في حالة تأهب أمام موجة ثالثة محتملة.

وقال بوس مصطفى رئيس اللجنة الرئاسية لمكافحة كوفيد في بيان "وضعت اللجنة التوجيهية الرئاسية لمكافحة كوفيد ست ولايات والعاصمة الفدرالية في حالة تأهب أحمر في إطار التدابير الوقائية ضد الموجة الثالثة من الوباء".

والولايات المعنية هي لاغوس وأويو وريفرز وكادونا وكانو وبلاتو واف سي تي.

ولاغوس العاصمة التجارية للبلاد كانت بؤرة تفشي الفيروس في نيجيريا، حيث سجلت أكثر من ثلث حصيلة الاصابات على مستوى البلاد.

وقال المتحدث باسم رئيس اللجنة ويلي باسي لوكالة فرانس برس إن "أقصى حالة تأهب" تعني أنه على الولايات "تطبيق جميع تدابير الوقاية من كوفيد-19 واحتواءه بشكل كامل" وتكثيف "الفحوص وتحديد الأشخاص المصابين وعلاجهم وعزلهم".

وقال مصطفى "هذه الخطوات حاسمة لأننا بدأنا نرى بوادر مقلقة مبكرة لازدياد الاصابات في نيجيريا".

توصيات

ومع احتفال المسلمين بعيد الأضحى الأسبوع المقبل، والذي يُطلق عليه أيضا العيد الكبير في نيجيريا، أوصت الحكومة بإقامة الصلوات في الهواء الطلق والحد من التجمعات الداخلية.

كما أوصت بتعليق مهرجان دوربار التقليدي الذي يتضمن عروضا في ركوب الخيل.

والشهر الماضي منعت نيجيريا المسافرين من جنوب افريقيا من غير المواطنين أو المقيمين الدائمين من دخول البلاد بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وجاء القرار في أعقاب قيود مماثلة فُرضت على المسافرين الوافدين من البرازيل والهند وتركيا.

وبدأت نيجيريا حملة تلقيح في آذار/مارس بأربعة ملايين جرعة، ومن المتوقع أن تتسلم مزيدا من اللقاحات الشهر المقبل.