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تعطل عدد من المواقع الإلكترونية الرئيسية الخميس، بسبب انقطاع الخدمة على نطاق عالمي.

وتلقى الزوار الذين يحاولون الوصول إلى بعض تلك المواقع رسائل تفيد بوجود أخطاء تتعلق بأسماء نطاقات الإنترنت أو ما يسمى DNS.

وشملت الخدمات المتأثرة شركة "إير بي إن بي" وهي شركة أمريكية تدير سوقاً عبر الإنترنت للسكن، يو بي إس للطرود والتوريدات، بنك إتش إس بي سي، الخطوط الجوية البريطانية، وشبكة بلاي ستيشن المستخدمة للألعاب عبر الإنترنت.

وأبلغت شركة أكامي المزودة لخدمة أسماء نطاقات الإنترنت عن "مشكلة متزايدة" مع خدمتها Edge DNS.

وقد غردت الشركة بأن المشكلة حلّت، وأن "الخدمة تستأنف عملياتها العادية".

وأبلغت منصة مراقبة انقطاع الإنترنت DownDetector عن آلاف المشاكل من مستخدميها عبر عشرات المنصات.

وفي وقت سابق قالت المنصة إن المشكلة كانت "انقطاعاً جزئياً"، وأفاد بعض المستخدمين بأنهم قادرون على الوصول إلى بعض الخدمات المتضررة في مناطق مختلفة.

وعندما بدأت بعض المواقع بالظهور مرة أخرى للمستخدمين في أوروبا والولايات المتحدة، استمر البعض الآخر في الدول الآسيوية بالإبلاغ عن مشاكل.

و يعد مصطلح DNS اختصارا لـ Domain Name System أو نظام أسماء نطاقات الإنترنت، الذي يحول عناوين المواقع الإلكترونية التي نستطيع أن نقرأها مثل bbc.com إلى عناوين تشير إلى خادم كمبيوتر في مكان ما على الإنترنت.

وغالباً تعني الاضطرابات أن متصفح الويب لا يمكنه العثور على المحتوى الذي يبحث عنه.

وتشمل الخدمات المتأثرة الأخرى التي أبلغت عنها منصة DownDetector ما يلي:

مصارف مثل: باركليز، لويدز، هاليفاكس، إتش إس بي سي.

خدمات الألعاب مثل: Steam, Call of Duty, EA

خدمات البث مثل شبكة أي تي في.

وهذا هو ثاني انقطاع واسع النطاق للإنترنت خلال شهرين.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، تعرض مزود الحوسبة السحابية Fastly لانقطاع الخدمة ما أدى إلى توقف عدد كبير من المواقع الكبرى حول العالم، بما في ذلك العديد من الصحف الدولية والمواقع الحكومية.

اتضح لاحقاً أن تغيير الإعدادات بواسطة عميل واحد قد أثر عن غير قصد على البنية التحتية بأكملها.