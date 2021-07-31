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بكين: تحاول الصين احتواء أسوأ موجة لوباء كوفيد-19 تشهدها منذ أشهر، مع ارتفاع في عدد الإصابات التي نسبتها السلطات إلى تفشّي المتحوّرة دلتا المنتشرة حاليًّا في 14 مقاطعة.

في المجموع سجّلت 328 إصابة جديدة بكورونا في تموز/ يوليو، أي العدد نفسه تقريبًا المسجّل في الفترة من شباط/ فبراير إلى حزيران/ يونيو، ويؤثّر بشكل خاص على مدن مثل نانجينغ (شرق) غير البعيدة عن شنغهاي أو مدينة تشانغجياجيه السياحيّة في مقاطعة هونان (جنوب).

قال المتحدّث باسم لجنة الصحة الوطنيّة مي فينغ خلال لقاء مع صحافيّين أنّ "المتحوّرة الرئيسيّة المنتشرة حاليًّا هي دلتا ما يمثّل تحدّيًا أكبر على صعيدي الوقاية والمراقبة".

ودلتا التي ظهرت في مطار نانجينغ خلال الشهر الجاري لدى تسعة موظفين مسؤولين عن تنظيف مقصورة طائرة آتية من روسيا انتشرت بسرعة إلى مناطق أخرى من البلاد.

وقال خه تشينغهوا المسؤول في لجنة الصحة الوطنيّة أنّ هذه السرعة ليست ناجمة عن العدوى الشديدة للمتحوّرة بل عن ذروة الموسم السياحي في البلاد أيضًا مع استخدام الصينيّين بكثافة النقل الجوّي.

أمرت السلطات في نانجينغ جميع المعالم السياحيّة والأماكن الثقافيّة بعدم فتح أبوابها بسبب ارتفاع معدّل العدوى على المستوى الوطني.

حجر جديد

وفرضت السلطات حجراً صحياً على مئات آلاف السكان في مقاطعة جيانغسو، وعاصمتها نانجينغ، فيما أخضعت المدينة سكّانها البالغ عددهم 9,2 ملايين نسمة للفحص مرّتين.

وفي وقت لاحق، علّقت سلطات جيانغسو جميع الرحلات الجويّة من وإلى مدينة يانغتشو، التي تعدّ 4,5 ملايين نسمة وحيث سجّلت عشر إصابات في اليوم ذاته. كما تمّ تعليق خدمات النقل العام بين المدن وإغلاق الطرق السريعة المحيطة بالمكان.

وسجّلت إصابات جديدة في منطقتين أخريين هما مقاطعة فوجيان ومدينة تشونغتشينغ، بحسب السلطات.

وبعد اكتشاف إصابة في تشنغتشو، التي شهدت فيضانات أدّت إلى سقوط قتلى مؤخّرًا في مقاطعة خنان، أمر مسؤولو المدينة بإجراء فحوص لجميع سكّان المدينة البالغ عددهم عشرة ملايين. كما أقيل رئيس اللّجنة الصحيّة التابعة للمدينة.

وفي تشانغجياجيه، المدينة السياحيّة الواقعة في مقاطعة هونان وحيث تبيّن أنّ بضعة مصابين بكورونا حضروا عرضًا مسرحيًّا، فرضت السلطات الجمعة حجرًا صحيّاً على جميع سكان المدينة البالغ عددهم 1,5 مليون نسمة وأغلقت جميع معالمها السياحيّة.

ورجّح مسؤولون أن يكون الفيروس وصل إلى المدينة عن طريق الإصابات التي رصدت في نانجينغ، وفق التحقيقات الأوليّة.

ويعمل المسؤولون حاليًّا على تعقّب الأشخاص الذين زاروا مؤخرًا نانجينغ أو تشانغجياجيه، ودعوا السياح إلى تجنّب المناطق حيث سجّلت إصابات.

الإصابة بعد التلقيح

وبعدما ذكرت تقارير أنّ بعض الأشخاص الذين أصيبوا ضمن آخر مجموعة كانوا ملقّحين، قال مسؤولون صحيّون أنّ الأمر "طبيعي" وشدّدوا على أهميّة تلقّي التطعيم إضافة إلى مراعاة القواعد المشدّدة.

وقال عالم الفيروسات في المركز الصيني لضبط الأمراض والوقاية منها فينغ زيجيان أنّ "الوقاية التي يوفّرها لقاح كوفيد ضد المتحوّرة دلتا قد تكون تراجعت بعض الشيء، لكن لا يزال لدى اللّقاح الحالي أثر وقائي جيد ضد المتحورة دلتا".

وأفادت لجنة الصحة الوطنية أنّه تم إعطاء أكثر من 1,6 مليار جرعة لقاح في أنحاء البلاد حتى الجمعة، لكن من دون أن تعطي أرقامًا عن عدد الأشخاص الذين تلقّوا كامل جرعات اللّقاحات.

وأشار مسؤولو الصحة إلى أنّهم يتطلّعون لتطعيم 80 في المئة من السكان في شكل كامل بحلول نهاية العام.