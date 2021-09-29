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إيلاف من بيروت: إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي أو العظمي، فهناك مشروب فاكهة طبيعي، يمكن صنعه في المنزل، يساعد في تخفيف الأعراض المصاحبة لكلا النوعين، بحسب دراسة طبية حديثة.

وذكرت الدراسة أنّ عصير فاكهة الأناناس يعدّ بمثابة ترياقًا لالتهاب المفاصل، حيث أظهرت عدد من الدراسات أنّه يمكن أن يعكس الالتهاب.

ويعتبر الأناناس مصدرًا جيدًا لفيتامين سي وإنزيم البروميلين، والذي ثبت أنه يقلّل الألم والتورّم في التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

وأشارت الدراسة إلى أنّ تأثير البروميلين المضاد للإلتهابات ينبع من قدرته على تعزيز إنتاج مركبين أساسيين يعملان على عكس الإلتهاب، حيث استُخدمت مشتقّات الإنزيم في المكمّلات الغذائية لعلاج الإلتهابات الحادة والإصابات الرياضية.

تناول الأناناس الطازج

ومن بين الطرق المختلفة لتعزيز الإستهلاك الغذائي للبروميلين للتخفيف من آلام المفاصل، تناول الأناناس الطازج أو شرب عصيره حيث ثبت أنه أكثر فائدة من تناوله في المكمّلات الغذائية.

ويمكن أن تساعد المركبات العضوية المعروفة باسم البوليفينول الموجودة في الأناناس أيضًا في تخفيف الألم الناتج عن هشاشة العظام.

وثبت أيضًا أنّ هذه المركبات تعمل على تحسين مرونة المفاصل والحركة العامة.

يذكر أنّ دراسة علمية في عام 2006 حلّلت الدراسات حول العلاجات البديلة لالتهاب المفاصل وأفادت بأنّ البروميلين أكثر فعالية من مسكّنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية.