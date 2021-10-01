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ميلانو: شارك مئات الشباب بقيادة الناشطة السويدية غريتا تونبرغ في مسيرة في ميلانو الجمعة للمطالبة بإجراءات مناخية سريعة، قبل شهر من مؤتمر الاطراف كوب 26 في غلاسكو والذي يعتبر حاسما للمناخ.

ومسيرات حركة "فرايديز فور فيوتشر" التي جمعت حشودا غفيرة من الشباب معا في مدن حول العالم، متوقفة منذ سنتين بسبب انتشار جائحة كوفيد-19.

وقالت ماريا البالغة 15 عاما لوكالة فرانس برس التي شاركت في المسيرة في ميلانو "علينا أن نعيد توجيه الانتباه إلى القضية الكبرى وهي أزمة المناخ".

وأضافت هذه المراهقة الإيطالية "نحن سعداء جدا بالعودة إلى الشارع".

وقادت حفنة من الشخصيات البارزة المسيرة من بينها تونبرغ والناشطة الأوغندية فانيسا ناكاتي.

وكانت كلتاهما في ميلانو كجزء من التجمع الرسمي للأمم المتحدة لنسخة الشباب من مؤتمر الاطراف كوب 26 والتي دعي إليها 400 شاب.

وكتب على إحدى اللافتات "العالم يستيقظ والتغيير آت سواء أحببتم ذلك أم لا".

كذلك، حُملت لافتات كتب عليها "لا يوجد كوكب بي" ورسوم تمثل كوكب الأرض مريض مع مقياس حرارة في فمه الكرتوني وهو يبكي مع عبارة "أنقذوني".

وفي نهاية المسيرة ألقت تونبرغ كلمة كررت فيها انتقادها للقادة الذين تقول إنهم جميعا يتكلمون ولا يفعلون.

وأضافت "لقد سئمنا من أكاذيبهم وكلامهم الفارغ. الأمل هو نحن: الشعب".

وتابعت فيما رددت الحشود اسمها بهتافات "نحن التغيير! دعونا لا نتوقف لنواصل القتال".

من جانبها، قالت ناكاتي "لن نسمح بإسكاتنا" متحدثة عن العواصف والفيضانات والجفاف التي أدت إلى خسائر في الأرواح في كل أنحاء القارة الإفريقية.

ونظمت المسيرة فيما اجتمع وزراء من عشرات الدول في اجتماعات للتحضير لمؤتمر الأطراف المقرر عقده في اسكتلندا.