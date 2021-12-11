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بايكونور (كازاخستان): تنتشر نسخ ومجسمات عن صواريخ، وتماثيل نصفية وأخرى مكتملة لأبطال غزو الفضاء، في مدينة بايكونور الكازاخستانية التي تضم المركز الفضائي الروسي الشهير، فيما تزيّن مبانيها رسوم جدارية تمثل مركبات فضائية، في مشهد يهيمن فيه عالم الفضاء بوضوح على الشوارع المكسوة بالثلوج.

ويقول كبير المهندسين المعماريين السابقين في بلدية هذه المدينة مالك موتالييف (67 عاما) في حديث لوكالة فرانس برس "كل هذا هو صنيعة أيدي الناس، إذ أن أجيالاً عدة عملت كثيرا" في بايكونور التي تقطنها 76 ألف نسمة والواقعة في سهوب كازاخستان، كبرى دول آسيا الوسطى.

لكن مدينة بايكونور التي استأجرت موسكو أراضيها ، كما محطة الفضاء التي تقع على بعد حوالى 30 كيلومتراً منها، مهددة بالانهيار، وتتطلع إلى انتعاش مستقبلي يمكن أن يكون للسياحة فيه دور محوري.

تأسست مدينة بايكونور العام 1955 على ضفاف نهر سير داريا، وكانت تتكون في الأصل من مجمعات سكنية بسيطة تؤوي العمال الذين تولوا تحت جنح السرية التامة بناء قاعدة اطلاق الصواريخ الفضائية.

وانطلاقاً من قاعدة الفضاء هذه، حقق الاتحاد السوفياتي ابرز إنجازاته في السباق إلى الفضاء، كإرسال أول قمر اصطناعي هو "سبوتنيك" (1957)، وأول رائد فضاء هو يوري غاغارين (1961) وأول رائدة فضاء هي فالنتينا تيريشكوفا (1963).

في السنوات التي تلت ذلك ، عرفت مدينة بايكونور التي كانت تسمى آنذاك لينينسك عصرها الذهبي، واستقر فيها الآلاف من موظفي برنامج الفضاء الذين كانوا يعتبرون النخبة العلمية في الاتحاد السوفياتي ، وأقاموا مع عائلاتهم في مبانٍ خرسانية سوفياتية نموذجية.

وتتذكر أوكسانا سليفينا، وهي معلمة تبلغ 57 عاماً تعيش في بايكونور منذ ثلاثين عاماً عندما تم نقل والدها الجندي إليها، أن "الكثير من أصحاب الشهادات العليا كانوا موجودين فيها".

وبقيت المدينة التي يلفها في الشتاء صقيع جليدي ويسود فيها صيفاً حرّ خانق، موقعاً محاطاً بإجراءات أمنية مشددة لسنوات طويلة، وكانت مقفلة أمام الأجانب. ولا يزال دخولها إلى اليوم يستلزم الاستحصال على إذن خاص.

عند تفكك الاتحاد السوفياتي العام 1991، وجدت بايكونور نفسها فجأة في كازاخستان. وشهدت المدينة مرحلة قاتمة، إذ عاد الآلاف من سكانها إلى روسيا، في وقت كان قطاع الفضاء الروسي يعاني صعوبات تمويلية كبيرة.

ويقول المهندس المعماري السابق مالك موتالييف "كان هدفنا عدم ترك المدينة تنهار، والحفاظ عليها حتى تتطور لاحقاً. أعتقد أننا نجحنا".

وتتقاضى كازاخستان مبالغ طائلة نظير تأجيرها بايكونور وقاعدتها الفضائية لروسيا بموجب عقد سارٍ إلى سنة 2050. ولا تزال المدينة واقتصادها يستفيدان من عمليات الإطلاق المنتظمة التي تجريها وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

إلا أن موسكو بدأت العام 2016 تنفيذ مشروع إقامة قاعدة فوستوتشني الفضائية الخاصة بها في الشرق الأقصى، وتعتزم الاستعاضة بها عن بايكونور على المدى البعيد، رغم ما يشوب أعمال بنائها من تأخيرات كبيرة ناجمة عن الفساد المستشري في قطاع الفضاء الروسي.

وانتعشت آمال المدينة بفعل إرسال "روسكوموس" سائحين يابانيين إلى الفضاء الأربعاء من بايكونور، إذ تمثل هذه الخطوة عودة موسكو إلى هذا القطاع المربح بعد غياب 12 عاماً.

ويقول مالك موتالييف "أصبحت مدينتنا حرفياً مدينة نائمة. نحن لا ننتج أي شيء، بل نحن مدينة مدعومة، نعيش فقط بفضل الفضاء. السياحة ستعطينا دفعاً قوياً".

وتعتبر أوكسانا سليفينا أن من غير الجائز عدم الاستفادة من شهرة المدينة ومكانتها الرمزية لجذب المزيد من الزوار.

وتقول المعلمة "علينا طبعاً استثمار الكثير من المال لكي (...) يكون لدينا شيء آخر نُبرزه غير منصات الإطلاق".

وفي غضون ذلك، تكافح بلدية بايكونور، الواقعة بعيداً من كل شيء ، لإبقاء شبابها فيها.

ويلاحظ الطالب البالغ الحادية والعشرين جورجي إيلين الذي يأمل في ترك المدينة أن "كثراً يغادرون، وعادة ما يبقى الآباء لأنهم يتقاضون رواتب جيدة، لكن أبناءهم يذهبون إلى روسيا أو أي مكان آخر".

ورغم كل شيء ، لا يزال مالك موتالييف واثقاً ويتطلع إلى المستقبل بتفاؤل.

ويقول "لقد نجت مدينتنا من الكثير من الأمور، كالبيريسترويكا ، وتفكك الاتحاد السوفياتي وأزمات الكهرباء (...). لقد تجاوزنا كل شيء".