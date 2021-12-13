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إيلاف من بيروت: نشرت المجلة الطبية "Frontiers in Immunology" دراسةً جديدة توصلت إلى إمكانية علاج سرطان البروستاتا بشكلٍ فعال من خلال العلاج المناعي. وذلك بحسب الدراسة التي تابعتها إيلي ماي غارفيس في بحثها للحصول على الدكتوراة بمعهد مالاغان في ويلينغتون بنيوزيلندا.

وتوصلت الدراسة إلى أن الخلايا المناعية في أنسجة البروستاتا، والتي تُسمى MAIT، تعمل بشكلٍ غير طبيعي ولديها وفرة من الجزيء (PD-1) على سطحها، وبالتالي، يمكن تنشيطها لتدمير الخلايا السرطانية.

وشرحت أنه "عندما تم تنشيط خلايا MAIT وحظر الجزيء PD-1، أدى ذلك إلى نشاط مضاد للورم ودمر الخلايا السرطانية".

من جهته روبرت وينكوف، مدير معهد مالاغان، الذي أشرف على البحث، قال أن هذا النوع من السرطان ينمو غالبا ببطء، وهو يصيب الرجال المتقدمين في السن بشكلٍ خاص، ويصبح خطيراً عندما ينتشر إلى أعضاء أخرى من الجسم".

وفيما لفت إلى أن العلاجات الحالية لسرطان البروستاتا تشمل الجراحة أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي أو مثبطات التستوستيرون، يحمل بعض الآثار الجانبية الخطيرة، قال أن "العلاجات المناعية التي تُعالج سرطان البروستاتا بشكلٍ فعال، لم تكن حتى الآن محط اهتمام".