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برلين: تنفذ الشرطة الجنائية لمنطقة ساكسونيا صباح الأربعاء في شرق ألمانيا، بمساعدة قوات التدخل الخاصة، حملة في مدينة دريسدن بعد تهديدات بالقتل ضد رئيس حكومة الولاية، أُطلِقَت عبر حساب لمناهضين للقاح المضاد لكورونا على تطبيق تلغرام، كما أعلنت السلطات.

وحصلت الحملة التي شملت مواقع عدة في دريسدن، بعد اختراق صحافيين من شبكة "تسي دي اف" العامة مجموعة في تطبيق المراسلات المشفرة تلغرام، أطلقت على حد قولهم تهديدات بقتل ميكايل كريتشمر رئيس حكومة الولاية الذي يؤيّد التلقيح ضد كوفيد-19.

وقالت الشرطة في بيان إن "تصريحات بعض أعضاء المجموعة توحي باحتمال حيازتهم أسلحة حقيقية وأقواس ونشابات".