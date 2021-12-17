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واشنطن: قالت مسؤولة في البنك الدولي الخميس إن هدف تلقيح 70 في المئة من سكان العالم ضد كوفيد-19 بحلول منتصف العام المقبل، قد لا يتحقق.

وأوضحت مامتا مورثي نائبة رئيس التنمية البشرية في البنك الدولي ردا على سؤال في مؤتمر صحافي افتراضي "في هذه المرحلة، ليس واضحا ما إذا كان هذا الهدف سيتحقق أم لا".

وأضافت "بالطبع، شراء اللقاحات ونشرها قد يتسارع بحلول منتصف العام المقبل".

في الوقت الراهن، لقّح أقل من نصف سكان العالم بقليل (44,95 في المئة) بحسب البيانات التي جمعتها ونشرتها المنظمات الدولية.

لكن التفاوتات كبيرة، إذ لقّح 67,45 % في الدول الغنية في مقابل 4,36 % فقط في الدول الفقيرة.

وتعتبر عتبة 70 % أساسية للسيطرة على الوباء. وأعربت منظمة الصحة العالمية أخيرا عن أسفها لأن هذه العتبة لن يتم الوصول إليها قبل العام 2024 في إفريقيا، بالمعدل الحالي لمستوى التلقيح.

وكرّس البنك الدولي 20 مليار دولار لمساعدة البلدان النامية على شراء اللقاحات وتعزيز أنظمتها الصحية بعد حزمة أولية بلغت 10 مليارات دولار قدمت في بداية الوباء، كما ذكّرت مورثي.

ومضت تقول "ثمة حوالى 100 مليون جرعة من اللقاحات سلمت بفضل تمويل من البنك الدولي" و"هناك نحو 300 مليون جرعة (إضافية) من اللقاحات (...) ستسلّم بموجب عقود يتم العمل عليها".

كذلك أشارت إلى إحجام في الدول النامية عن تلقي اللقاحات قائلة "هناك تردد في الحصول على اللقاح. يجب ألا نقلل من شأن هذا الأمر".