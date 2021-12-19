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بروكسل: شارك آلاف في مسيرة ضد الشهادة الصحية الأحد في بروكسل، واعتقلت الشرطة بعض المحتجين خلال صدامات بعد تفريق التظاهرة.

وسار المتظاهرون الذين بلغ عددهم 3500 بحسب الشرطة و50 ألفا بحسب المنظمين، في تظاهرة بين غار دو نور والحيّ الأوروبي، احتجاجا على فرض استخدام الشهادة الصحية لدخول المطاعم والفعاليات الثقافية.

وتسجل بلجيكا نحو 10 آلاف إصابة بكوفيد يوميا، وفق السلطات الصحية.

وقعت الصدامات مع تفريق المسيرة، عندما بدأت مجموعة من المتظاهرين برشق الشرطة بالحجارة ومقذوفات أخرى.

حماية الحيّ الأوروبي

وسخّرت السلطات إمكانات كبيرة لضمان حماية الحيّ الأوروبي مع استقبال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال العديد من القادة الأفارقة الأحد للتحضير لقمة الاتحادين الأوروبي والإفريقي المقررة في شباط/فبراير 2022 في بروكسل.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بأن شرطة مكافحة الشغب فرقت المحتجين، وعمد عناصر شرطة في لباس مدني الى توقيف بعضهم.

ويدعو التجمع البلجيكي "متحدون من أجل الحرية" الذي نظّم التظاهرة إلى إجراء "نقاش حول كيفية مكافحة الفيروس".