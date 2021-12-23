قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعلنت منظّمة الصحّة للبلدان الأميركيّة الأربعاء أنّ عدد الإصابات بكوفيد-19 في القارّة الأميركيّة منذ بداية الجائحة قد تخطّى المئة مليون حالة.

وقالت المنظّمة إنّ أكثر من نصف هذه الحالات (51 مليونًا) سُجّلت في الولايات المتحدة، بينما رُصدت 22 مليون إصابة في البرازيل، مشيرة أيضا إلى أنه تمّ رصد إصابات بالمتحوّرة أوميكرون في 19 بلدًا ومنطقة في القارّة.

وقالت مديرة منظّمة الصحّة للبلدان الأميركيّة كاريسا إتيان في بيان، إنّه "يتعيّن على الدول الحفاظ على إجراءاتها الصحية للحدّ من انتقال الفيروس".

ووفقًا للمنظّمة، فإنّ غالبيّة الدول في الأميركيّتَين يُفترض أن تكون بحلول نهاية العام قد وصلت أو تجاوزت الهدف الذي حدّدته منظّمة الصحّة العالميّة المتمثّل في تطعيم 40 % من السكّان المؤهّلين لتلقّي اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا. لكنّ بعض البلدان مثل هاييتي وغواتيمالا وجامايكا قد لا تتمكّن من تحقيق هذا الهدف.