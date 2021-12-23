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كورو (فرنسا): أكدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ونظيرتها الأوروبية وشركة "أريان سبايس" للصناعات الفضائية الأربعاء موعد إطلاق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" على صاروخ "أريان 5" من قاعدة كورو في 25 كانون الأول/ديسمبر بعد إرجاء الموعد مرات عدة.

ويُنقل الصاروخ مع شحنته، وهما موجودان حاليا في ملجأ داخل مبنى التجميع النهائي، إلى منصة الإطلاق صباح الخميس، على ما أعلن مدير "أريان سبايس" ستيفان اسرائيل في تغريدة عبر تويتر.

وكان إطلاق التلسكوب "جيمس ويب"، وهو الأقوى على الإطلاق، ثلاث مرات منذ وصوله إلى قاعدة كورو الفضائية في غويانا الفرنسية في تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وأُرجِئَ الإطلاق مرة الأولى خلال التحضيرات للتلسكوب نهاية الشهر الفائت، فيما حصل ذلك مرة ثانية جراء مشكلة في الاتصال مع النظام على الأرض.

والثلاثاء، تسببت "الأحوال الجوية المتردية" في تأخير الإطلاق مرة جديدة، وفق بيان لوكالة ناسا.

وبُني هذا التلسكوب، الجوهرة الهندسية الفائقة التعقيد، في الولايات المتحدة تحت إشراف "ناسا"، ويتضمّن أدوات من وكالتي الفضاء الأوروبية والكندية.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية في تغريدة عبر تويتر أن من المقرر إطلاق التلسكوب "في أقرب وقت ممكن ضمن نافذة إطلاق تبدأ عند الساعة 12,20 ت غ".

ولفتت ناسا من ناحيتها إلى أن نافذة الإطلاق هذه تمتد على 32 دقيقة.

وقُدّم "جيمس ويب" على أنّه خليفة التلسكوب "هابل" الذي أُطلق في العام 1990. وستشمل مهمّته اكتشاف مراحل الفضاء كلّها بدقة عالية، وذلك حتى العصور الأولى للكون وتشكيل المجرات الأولى.