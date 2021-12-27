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إيلاف من دبي: مع استمرار انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى من كورونا، يقول بعض الخبراء إن الوقت حان لإعادة النظر في خيارات القناع الطبي (الكمامة)، خاصةً إذا كنت تستخدم مجموعة متنوعة من الأقنعة القماشية.

قالت المحللة الطبية في "سي إن إن" الدكتورة لينا وين، طبيبة الطوارئ والأستاذة الزائرة للسياسة الصحية والإدارة في كلية معهد ميلكين بجامعة جورج واشنطن: "أقنعة القماش ليست أكثر من مجرد زينة للوجه. لا يوجد مكان لها في ظل أوميكرون".

اضافت: "نحتاج إلى ارتداء قناع جراحي من ثلاث طبقات على الأقل، يُعرف باسم القناع الذي يمكن التخلص منه ويمكن العثور عليه في معظم الصيدليات وبعض متاجر البقالة والتجزئة. يمكنك ارتداء قناع من القماش فوقه، لكن لا يجب الاكتفاء بارتداء قناع من القماش بمفردك".

أضافت وين أنه من الناحية المثالية، في الأماكن المزدحمة، "يجب أن ترتدي قناع KN95 أو N95"، والذي يمكن أن يكون غير مكلف. من خلال الحصول على ملاءمة أفضل ومواد معينة - مثل ألياف البولي بروبلين - تعمل كحواجز ميكانيكية وكهروستاتيكية، تمنع هذه الأقنعة بشكل أفضل الجزيئات الدقيقة من الوصول إلى أنفك أو فمك ويجب تركيبها على وجهك لتعمل بشكل صحيح.

أحدث الإرشادات

خلال الأشهر العديدة الأولى من الوباء، أثنى خبراء الصحة عامة الناس عن شراء أقنعة N95، لأن المهنيين الطبيين كانوا يواجهون نقصًا في معدات الحماية الشخصية. وقالت وين: "مرت عدة أشهر منذ أن أصبح توريد أقنعة N95 مشكلة".

مع ذلك، أحدث الإرشادات للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن اختيار أقنعة الوجه وارتدائها وتنظيفها وتخزينها بشكل صحيح أوصت بتجنب أقنعة N95، واختيار أقنعة بطبقتين أو أكثر من القماش القابل للغسل، وهذا ما وصفته وين بأنه "خطأ فادح".

قالت: "إذا كنا سنذهب إلى حد القول إن الأقنعة مطلوبة، نوصي على الأقل بارتداء الأقنعة الأكثر فعالية".

وقالت إيرين بروماج، الأستاذة المساعدة في علم الأحياء بجامعة ماساتشوستس دارتموث، إن هناك عاملًا آخر يقود التغيير في توصيات القناع وهو فهم أفضل لكورونا وكيفية انتشاره.

أضافت: "استغرق الأمر وقتًا أطول حتى يدرك الناس طبيعة العدوى المنقولة بالهواء - وهذا ليس بالضرورة عدوى هجينة، على سبيل المثال مع الإنفلونزا، حيث يمكن أن ينتشر كلاهما عن طريق الرذاذ، والاستنشاق قليلاً. يبدو أن الدافع الرئيسي لعدوى كورونا هو الهواء المشترك".



قطرات كبيرة وصغيرة

يمكن لأقنعة القماش تصفية القطرات الكبيرة، في حين أن الأقنعة الأكثر فاعلية، مثل N95، يمكنها تصفية القطرات الكبيرة والهباء الجوي الأصغر أو الجزيئات التي يحتمل أن تكون محملة بالفيروسات المحمولة جواً في حالة وجود أشخاص مصابين. غطاء الوجه من القماش يحمي أيضًا من 75 في المئة من التسرب الداخلي والخارجي. كما يمكن لأجهزة التنفس N95 المجهزة بشكل صحيح والمعتمدة من المعهد الوطني الأميركي للسلامة والصحة المهنية تصفية ما يصل إلى 95 في المئة من الجزيئات في الهواء، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض .

قالت برومج إن الأقنعة الجراحية أو التي تستخدم لمرة واحدة أقل فاعلية بحوالي 5 إلى 10 في المئة من أقنعة التنفس N95، اعتمادًا على تصنيف ASTM الدولي.

في الدراسات التي أجريت على أقنعة الوجه المختلفة، أظهرت أقنعة القماش ذات الطبقات المتعددة وعدد الخيوط الأعلى "أداءً فائقًا مقارنة بطبقات القماش المفردة ذات عدد الخيوط المنخفضة"، لكنها لا تزال أقل فعالية من الأقنعة الطبية، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

يقول مركز السيطرة على الأمراض إن ارتداء قناع من القماش فوق قناع الإجراءات الطبية، كما تقترح وين، يمكن أن يحميك أنت والآخرين بشكل أفضل.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "سي أن أن".

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