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إيلاف من بيروت: يبدو أن "بحة الصوت" هي الميزة الخاصة بمتحورة أوميكرون. فالعلامة الأولى للتمييز بين الإصابة بـ"أوميكرون" وغيره من المتحورات هي بحة الصوت التي تظهر على المرضى قبل الشعور باي عارض آخر. وهو ما دفع الباحثين للقول أن أعراض أوميكرون يمكن سماعها قبل الشعور بها.

ويشير التقرير الذي نشرته صحيفة "Mirror" البريطانية، إلى أن هذا الأثر الجانبي يحدث بسبب الحساسية وليس بسبب التهاب الحلق. وذلك قبل أن تحدث الأعراض الأخرى مثل احتقان الأنف والسعال الجاف والآلام المتفرقة أسفل الظهر.

وقالت أنجليك كويتزي، الطبيبة التي نبهت السلطات لأول مرة إلى المتغيّر الجديد بجنوب أفريقيا، أن آلام العضلات والتعب والحلق المتشنج والتعرق الليلي هي من أعراض أوميكرون الشائعة. غير أن العلماء في المملكة المتحدة قد اتفقوا على أن أهم خمسة أعراض للمتحور الجديد هي سيلان الأنف، الصداع، الشعور بالتعب، العطس ومشاكل الحلق.

وأشاروا إلى أن 50% فقط من الأشخاص المصابين بأوميكرون قد تأثروا بأعراض فيروس كورونا التقليدية الثلاث. وهي الحمى والسعال وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

هذا إلى عدة أعراض أخرى تم الإبلاغ عنها من قبل المصابين بأوميكرون. وهي فقدان الشهية وضبابية الدماغ والاحتقان. علماً أنه بحسب الدراسة التي أجرتها جامعة "إمبريال كوليدج"، فإن احتمالية دخول المستشفى تقل بنسبة تصل إلى 20% لدى الأشخاص الذين أصيبوا بأوميكرون، مقارنةً بالذين أصيبوا بسلالة "دلتا" التي كانت أشد فتكاً وأكثر انتقالاً قبل أوميكرون.

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