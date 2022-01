إيلاف من بيروت: وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي أيه)، على الاستخدام الطارئ للجرعات المعززة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة، بعدما سمحت بتطعيم هذه الفئة العمرية ضد كورونا، بدءا من شهر أيار/ مايو 2021.

وأعلنت الهيئة، على موقعها الموثق على تويتر، عن تقصير الوقت اللازم قبل تلقي الجرعة معززة من ستة أشهر على الأقل بعد الانتهاء من الجرعتين الأساسيتين، إلى خمسة أشهر على الأقل، لكل من يبلغ من العمر 12 عاما أو أكبر.

Today, we took several actions as we amended the emergency use authorization (EUA) for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. https://t.co/2I8ItYEmfw pic.twitter.com/6ZWzIqawXj