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إيلاف من بيروت: وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (أف دي أيه)، على الاستخدام الطارئ للجرعات المعززة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 سنة، بعدما سمحت بتطعيم هذه الفئة العمرية ضد كورونا، بدءا من شهر أيار/ مايو 2021.

وأعلنت الهيئة، على موقعها الموثق على تويتر، عن تقصير الوقت اللازم قبل تلقي الجرعة معززة من ستة أشهر على الأقل بعد الانتهاء من الجرعتين الأساسيتين، إلى خمسة أشهر على الأقل، لكل من يبلغ من العمر 12 عاما أو أكبر.

Today, we took several actions as we amended the emergency use authorization (EUA) for the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. https://t.co/2I8ItYEmfw pic.twitter.com/6ZWzIqawXj — U.S. FDA (@US_FDA) January 3, 2022

وعلى ما يبدو، لقد اعتمدت "أف دي أيه" في قرارها هذا على بيانات السلامة التابعة لسلطات الصحية في إسرائيل، والتي لم تواجه أي مشكلة في تطعيم أكثر من 6300 شخص في تلك الفئة العمرية. مع التذكير بأن الولايات المتحدة لم تواجه اي مشكلة بخصوص السلامة العامة بعدما تلقى أكثر من أربعة ملايين شخص في سن 16 عاما أو أكبر جرعة ثالثة على الأقل بعد خمسة أشهر من الجرعة الثانية.

So, who is eligible for #COVID19 vaccine boosters and when? Well, we made a chart! https://t.co/PgTo10MX0v pic.twitter.com/G51EC6RqTY — U.S. FDA (@US_FDA) January 3, 2022

بيتر ماركس، الذي يشرف على مكتب اللقاحات بالوكالة، رأى أن الجرعة المعززة قد تساعد في توفير حماية أفضل ضد كل من متغيرات دلتا وأوميكرون الذي يبدو أنه أكثر مقاومة لمستويات الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها بفعل الجرعتين الأساسيتين.

هذا ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية هذا الأسبوع لمراجعة هذا القرار الصادر عن إدارة الغذاء والدواء.

