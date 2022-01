إيلاف من بيروت: قالت وكالة ناسا إن انفجار نيزك في يوم رأس السنة الجديدة في بيتسبرغ يعادل 30 طناً من مادة "تي أن تي". فلو غابت السحب، لكان سهلاً رؤية كرة النار التي يبلغ وزنها نصف طن في النهار، ربما حوالي 100 ضعف سطوع القمر المكتمل.

فقد قال مسؤولون إن نيزكاً تسبب في طفرة هائلة فوق إحدى ضواحي بيتسبرغ في يوم رأس السنة الجديدة انفجر في الغلاف الجوي مع انفجار طاقة يعادل ما يقدر بنحو 30 طناً من مادة "تي أن تي" شديدة الانفجار. واستجابت خدمة الطقس الوطنية في بيتسبرغ في البداية، مشيرة إلى أن التفسير الأكثر ترجيحًا هو "انفجار نيزك" حيث لجأ الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي بحثًا عن إجابات.

وأكدت "ميتيور ووتش" التابعة لوكالة ناسا في وقت لاحق انفجار النيزك في منشور على فيسبوك الاثنين، قائلة إن محطة فوق صوتية قريبة سجلت موجة الانفجار من النيزك أثناء تحطمها، مما تسبب في حدوث دوي صوتي. وقالت الوكالة: "إذا وضعنا افتراضًا معقولًا فيما يتعلق بسرعة النيزك (45000 ميل في الساعة، أو 72400 كيلومتر في الساعة)، فيمكننا تحديد حجم الجسم في قطر يبلغ حوالي ياردة، وكتلة تقترب من نصف طن"، مضيفة أنه لولا الطقس الغائم، "لكانت كرة النار يمكن رؤيتها بسهولة في سماء النهار".

My security cameras caught the "boom" sound too. It was LOUD pic.twitter.com/NEhynXQIbP