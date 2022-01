واشنطن: خطا التلسكوب الفضائي جيمس ويب الثلاثاء خطوة مهمة على طريق نجاح مهمته من خلال نشر درعه الحرارية بالكامل، وهو عنصر أساسي لإجراء استكشافاته الكونية المستقبلية.

ويتألف التلسكوب من خمس طبقات كلّ منها بحجم ملعب لكرة المضرب، مهمتها حماية الأدوات العلمية من الحرارة الشديدة للشمس. وقد جرى تمديدها بدقة قبل شدها بالكامل واحدة تلو الأخرى منذ الاثنين.

وبسبب حجمه الضخم الذي يحول دون وضعه داخل صاروخ، طوي التلسكوب على نفسه بما يشبه فن طيّ الورق (أوريغامي) ويتعين نشره في الفضاء، في مهمة فائقة الدقة. وكان نشر الدرع الحرارية من أصعب المحطات في هذه المهمة.

على مدى ثلاثين سنة، ظل التلسكوب الأقوى على الإطلاق في تاريخ استكشاف الفضاء محط انتظار طويل من علماء الفلك من العالم أجمع الذين يتوقون من خلاله لمراقبة الكون بإمكانات غير مسبوقة، خصوصا أولى المجرات التي تشكلت بعد بضعة مئات ملايين السنوات من الانفجار العظيم.

Like a latch made in heaven, @NASAWebb’s secondary mirror is now fully deployed and locked!



The team remains focused as they work toward the final major milestone this week – deployment of the iconic honeycomb-shaped mirror. Details: https://t.co/xSRXwCNd8V

#UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/dAkMNApb2F